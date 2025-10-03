La interna familiar de los Sabatini sigue generando repercusiones. Mientras Oriana Sabatini disfruta de su embarazo junto a su esposo Paulo Dybala, vuelve a quedar en evidencia el distanciamiento con su tía, la extenista Gabriela Sabatini.

La pregunta era inevitable: ¿la exnúmero uno del tenis argentino felicitó a su sobrina por la noticia? Fue en una entrevista en LAM donde Oriana respondió sin rodeos.

“¿Con tu tía hablaste?”, le consultó La Barby. Fiel a su estilo frontal, Oriana Sabatini contestó: “No, no hablé con mi tía”.

Al insistir con si Gabriela estaba al tanto del embarazo, Oriana agregó: “Me imagino que lo sabe”. Con ironía, luego deslizó: “Se debe estar enterando ahora, por LAM”.

Oriana Sabatini habló de su embarazo en LAM.

La cantante, que en la entrevista lució un vestido blanco estampado con el logo del ciclo, también dejó en claro que más allá de la noticia, desea recuperar el contacto perdido con su tía:“Sí, me gustaría que me llame, pero no por esto. Me gustaría que me llame”, expresó con sinceridad.

UNA INTERNA FAMILIAR QUE VIENE DE LARGA DATA

El distanciamiento entre Gabriela Sabatini y la familia de su hermano Ova no es nuevo. El quiebre se profundizó en julio de 2024, cuando la extenista fue la gran ausente en la boda de Oriana y Paulo Dybala en Italia. Desde entonces, el vínculo permanece cortado, y cada declaración de la cantante reaviva las especulaciones sobre la grieta familiar.