Catherine Fulop contó en diálogo con LAM cómo se organizará para estar presente en el embarazo de su hija Oriana Sabatini, así como también cómo se prepara para la llegada de su primera nieta.

“¿Cómo vas a hacer Cathy, vas a ir todos los meses, te vas a ir a vivir allá?”, le preguntó Ángel de Brito y la actriz reveló: “Ahora nos vamos a Estados Unidos y allá nos vamos a encontrar con Oriana”.

Los regalos que le hizo Catherine Fulop a su nieta (Foto: captura de América).

“Y tengo la esperanza de en febrero ir a instalarme allá en Europa, no para vivir con ellos sino para estar cerca”, detalló Fulop y luego habló de la crudeza de la vida de las esposas de los futbolistas: “La he sentido muy sola, por suerte Paulo es muy atento”.

CATHERINE FULOP CONTÓ QUÉ LE DIJO PAULO DYBALA SOBRE LOS CAMBIOS QUE VENDRÁN CON LA BEBA

En el ida y vuelta con el programa de América, Catherine Fulop contó la charla que tuvo con Paulo Dybala sobre los cambios que deberán enfrentar con Oriana Sabatini por la llegada de su primera hija.

“Yo les envié lo que había dicho una psicóloga sobre los cambios que atraviesa una pareja en estos casos y él me dijo ‘lo vamos a dar todo, queremos ver los regalitos de la nena’” , reveló la actriz, emocionada por su nieta.

