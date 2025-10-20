A poco más de un mes de la terrible caída del escenario en el Movistar Arena, Catherine Fulop confirmó que deberá ser intervenida quirúrgicamente y que el dolor que tiene en el hombro es muy fuerte.
La palabra de la actriz venezolana llegó luego de que Fernanda Iglesias contara en Puro Show: “La tienen que operar porque se rompió los ligamentos del hombro. La caída no fue tan liviana”.
Y agregó: “La van a operar el 27 de noviembre”.
CATHERINE FULOP HABLÓ SOBRE LA OPERACIÓN TRAS SU CAÍDA DEL ESCENARIO
Con el positivismo y la buena energía que la caracteriza, Catherine le envió un audio de WhastApp a Pampito y le contó cómo se encuentra tras la caída del escenario en el show de ErreWay, el 16 de septiembre.
“Estoy súper bien, pero empecé a perder fuerza en el brazo y me duele muchísimo. Se me cortó el tendón y los ligamentos. Fue cuando traté de agarrarme”, explicó Cathy.
“En el momento no sentí nada. A lo mejor tengo el umbral del dolor muy alto. Igual estoy muy bien, no se hagan un drama. Esto fue por el esfuerzo de sostenerme con el brazo”, concluyó Fulop, a la espera de la operación.
