A poco más de un mes de la terrible caída del escenario en el Movistar Arena, Catherine Fulop confirmó que deberá ser intervenida quirúrgicamente y que el dolor que tiene en el hombro es muy fuerte.

La palabra de la actriz venezolana llegó luego de que Fernanda Iglesias contara en Puro Show: “La tienen que operar porque se rompió los ligamentos del hombro. La caída no fue tan liviana”.

Y agregó: “La van a operar el 27 de noviembre”.

Catherine Fulop será operada tras su fuerte caída del escenario de Erreway (Captura de pantalla de Puro Show, eltrece)

CATHERINE FULOP HABLÓ SOBRE LA OPERACIÓN TRAS SU CAÍDA DEL ESCENARIO

Con el positivismo y la buena energía que la caracteriza, Catherine le envió un audio de WhastApp a Pampito y le contó cómo se encuentra tras la caída del escenario en el show de ErreWay, el 16 de septiembre.

“Estoy súper bien, pero empecé a perder fuerza en el brazo y me duele muchísimo. Se me cortó el tendón y los ligamentos. Fue cuando traté de agarrarme”, explicó Cathy.

“En el momento no sentí nada. A lo mejor tengo el umbral del dolor muy alto. Igual estoy muy bien, no se hagan un drama. Esto fue por el esfuerzo de sostenerme con el brazo”, concluyó Fulop, a la espera de la operación.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.