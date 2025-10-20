El 16 de septiembre, Catherine Fulop sufrió una fuerte caída del escenario durante el show de ErreWay en el Movistar Arena.

A más de un mes del accidente, Fernanda Iglesias reveló en Puro Show que la actriz venezolana deberá ser intervenida quirúrgicamente.

“La tienen que operar porque se rompió los ligamentos del hombro. La caída no fue tan liviana”, contó la periodista. Y agregó: “La van a operar el 27 de noviembre”.

Catherine Fulop será operada tras su fuerte caída del escenario de Erreway (Captura de pantalla de Puro Show, eltrece)

CÓMO FUE LA CAIDA DE CATHERINE FULOP EN EL MOVISTAR ARENA

Fulop había sido invitada para hacer una participación especial junto a Camila Bordonaba, quien interpretó a su hija en la ficción de Cris Morena.Al acercarse al borde del escenario, Catherine se trastabilló con los tacos, perdió el equilibrio y cayó en la fosa delimitada por las vallas de seguridad.

Si bien en ese momento la actriz se levantó y continuó con el espectáculo, tomando el accidente con humor y sin aparentes lesiones, un mes después los médicos determinaron que uno de sus hombros requiere cirugía.

