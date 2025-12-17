La llegada de Gabriela Sabatini a la Argentina, después de varios años sin pisar suelo local, volvió a poner el foco en el conflicto familiar que la separa de su hermano, Ova Sabatini. Según explicaron en A la tarde, Gaby se reconciliaría con su sobrina Oriana, pero no quiere saber más nada con su hermano y su cuñada.

El martes, desde el programa A la Tarde, se comunicaron con Ova para saber si la visita de Gabriela había abierto la puerta a una reconciliación. El actor no esquivó la consulta, pero fue tajante: “Te agradezco la consulta, pero son temas muy personales de los que prefiero no hablar”. Su respuesta, lejos de despejar dudas, dejó en evidencia que la distancia entre los hermanos sigue intacta.

Ova y Gabriela Sabatini (Fotos: Instagram)

El distanciamiento entre Gabriela y Ova se arrastra desde la muerte de sus padres y, hasta ahora, no hubo gestos públicos que indiquen un acercamiento. La última vez que la grieta familiar salió a la luz fue cuando Oriana Sabatini, hija de Ova y sobrina de Gabriela, anunció su embarazo junto a Paulo Dybala.

Leé más:

Oriana Sabatini reveló si su tía Gabriela la felicitó por su embarazo y fue contundente

LA TREMENDA DECISIÓN QUE TOMÓ GABRIELA SABATINI RESPECTO AL CONFLICTO FAMILIAR QUE ARRASTRA DESDE HACE AÑOS

En ese momento, Oriana contó en LAM que el vínculo con su tía seguía frío y que no recibió ningún mensaje ni saludo de su parte. Además, Gabriela tampoco asistió al casamiento de la cantante, una ausencia que muchos interpretaron como una confirmación de la distancia.

La reciente visita de Gabriela al país generó expectativas sobre un posible acercamiento, pero la respuesta de Ova fue contundente. Según relató el periodista Santiago Sposato, “por lo que uno puede inferir, sigue dolido”. El silencio y las declaraciones medidas se repiten cada vez que el tema sale a la luz.

Foto: captura América TV

Sin embargo, más adelante el periodista Daniel Fava reveló que “salvo con su sobrina, con quien podría reconsiderar su relación, es una decisión tomada de Gabriela Sabatini la de no tener nunca más vínculo con su familia”. Por lo tanto, la extenista habría tomado la determinación de cortar la comunicación con su hermano y su cuñada.

Leé más:

Catherine Fulop rompió el silencio sobre la polémica con Gabriela Sabatini: “La llamamos”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí: y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.