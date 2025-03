Oriana Sabatini habló de su distanciamiento de su tía, Gabriela Sabatini, luego de que no asistiera a su casamiento con Paulo Dybala, que ocurrió hace ocho meses.

Sincera, admitió que en ese entonces la relación ya había empezado a enfriarse, por eso no la llamó directamente. “¿Cómo la voy a llamar? Si no veníamos hablando. Le mandé el mismo mensaje personalizado que le envié a toda mi familia”, aseguró en Ángel Responde, que se puede ver en Bondi.

Oriana habló de Gabriela. Foto: IG | sabatinigaby

Además, aclaró que no entiende bien por qué Gabriela no asistió a su día especial, aunque sí dejó en claro que le molesta que en los medios se especule sobre internas en su familia. “Yo, al menos, no siento la necesidad de hablar, porque no tengo nada que probarle a nadie”, cerró.

EL ENOJO DE ORIANA SABATINI POR LO QUE SE DICE DE SU FAMILIA EN LOS MEDIOS

Oriana Sabatini admitió que no le gusta que se hable de su familia en los medios.

“Lo que sí me molesta un montón es que hablen de mi familia como si fueran chorros o vividores porque con un chequear te das cuenta de que no es así”, sentenció sobre los la interna entre Gabriela Sabatini y su padre, Ova Sabatini, tras el fallecimiento de su madre Beatriz, quien fue cuidada por Catherine Fulop hasta el último momento.