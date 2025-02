Gabriela Sabatini fue a ver al teatro a Florencia Raggi y, tras la función, no solo se fotografiaron juntas, sino que compartieron las imágenes en Instagram, lo que impactó a todos por su enorme parecido físico.

En este contexto, la actriz reveló qué se siente ser tan parecida a la extenista que hasta la confunden con ella en la calle. “A los 12/13 años mi madre aceptó llevarme a lo de Roberto Giordano y allí empezó todo. No mi carrera de modelo, sino el descubrimiento de un gran parecido. Por la calle me gritaban ‘chau Gaby’, lo que me descolocaba y sorprendía”, contó.

Flor y Gaby.

“Gaby brillaba, ya era una estrella en todas las canchas y muy querida. Luego empecé a desfilar y una vez nos cruzamos muy de lejos en lo de Elsa Serrano, diseñadora que la vestía. Elsa prestaba mucha atención en lo que me ponía porque decía que luego Gaby en general era lo elegía”, siguió, haciendo memoria.

Y reveló cuando pudieron hablar de estas confusiones que se generan por ser parecidísimas. “Miles de veces me dijeron ‘pero qué parecidas’ y más de una vez me han pedido fotos creyéndome ella. Hace unos años, nos vimos de frente por primera vez, pudimos contarnos cuantas veces nos confundían y divertidas nos prometimos una foto para compartirla...”, siguió.

ASÍ FUE EL ENCUENTRO DE FLORENCIA RAGGI Y GABRIELA SABATINI

Florencia Raggi contó cómo fue su encuentro con Gabriela Sabatini y compartió fotos de cuando era chica, para dejar en evidencia que el parecido viene desde hace rato.

“Ayer Gaby vino a vernos al teatro, un lujo, y finalmente posamos juntas… Yo la miraba y sentía verme no en un espejo, sino en alguien de carne y hueso; rarísimo y hermoso. Al verla me sentía más parecida a ella que a mí, notorio…”.

“Igual, prometí para la próxima esperarla con mi pelo lacio, que así se hará más evidente nuestro parecido. A la salida, me cuenta, que la felicitaban por la obra. Separadas al nacer”, sentenció, divertida.