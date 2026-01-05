Tras conocerse la captura de Nicolás Maduro en un operativo encabezado por Estados Unidos, Catherine Fulop utilizó sus redes sociales para expresar su reacción.

La actriz y conductora compartió en sus historias de Instagram un contundente mensaje: “Alzó la voz en la televisión. Puso el cuerpo en la calle. Y aceptó el castigo más cruel: no poder volver a casa ni abrazar a su madre envejeciendo lejos. Aun así, nunca se calló. Es hasta el final”, escribió un fan, junto a imágenes de distintas etapas de su vida pública vinculadas a Venezuela.

Así reaccionó Catherine Fulop a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. Crédito: Instagram

UN MENSAJE CON HISTORIA PERSONAL

El posteo incluyó fotos de marchas, apariciones televisivas y momentos emblemáticos en los que Catherine Fulop se manifestó abiertamente contra el gobierno de Maduro, además de una tapa que reza “Catherine Fulop al borde de la muerte en Venezuela”, recordando el riesgo y las consecuencias del exilio.