Catherine Fulop compartió en sus redes sociales cómo atraviesa el postoperatorio de la cirugía en su hombro, intervención a la que debió someterse luego de la fuerte caída que sufrió durante el show de Erreway en el Movistar Arena, donde terminó fuera del escenario y protagonizó un video viral.

La actriz venezolana publicó una selfie desde su cama, ya en su casa, y dejó un mensaje de alivio para sus seguidores… aunque con un blooper que no pasó desapercibido.

Video: Fernando Halperin

“Ya en casita mi gente, todo salió muy bien gracias a todos los que me mandaron buena energía, a mi doctor y a todo el sanatorio Las Lomas”, escribió Catherine. Sin embargo, en la mitad del texto se coló una larga secuencia de letras sin sentido —“todosblosbquenprwhjbtaronby”— que delató el efecto de la anestesia o los calmantes del postoperatorio.

Foto: @fulopcatherine

TIZIANA SABATINI MANDÓ AL FRENTE A CATHERINE FULOP: “MAMÁ, ¿SEGUÍS DROGADA?”

La primera en advertirlo fue su hija, Tiziana Sabatini, quien lejos de dejarlo pasar decidió mandarla al frente con humor. “Mamá, ¿seguís drogada?”, le respondió entre risas, acompañando la frase con emojis.

Fulop, fiel a su estilo, reaccionó divertida y reposteó el comentario de Tiziana con un mensaje cómplice: “Mi gente me entendió. Jajajaja”.

Foto: @fulopcatherine

El accidente de Catherine había generado preocupación semanas atrás, cuando cayó del escenario durante la presentación de Erreway en el Movistar Arena, golpeándose con fuerza el hombro. Tras estudios y reposo, finalmente tuvo que ser intervenida quirúrgicamente para reparar la lesión.

Ahora, ya recuperándose en su casa, la actriz agradeció el apoyo y se mostró optimista: “Todo salió muy bien”, aseguró. Y aunque la anestesia le jugó una mala pasada en la escritura, sus seguidores celebraron verla de buen ánimo.