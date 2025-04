Mimi Alvarado hizo una confesión en su visita a Puro Show sobre Fernando Carrillo, con quien habría tenido un vínculo amoroso durante el reality El Hotel de los Famosos.

“A mí me dijeron que te encerrabas con el actor venezolano en el sauna durante el reality El Hotel de los Famosos y que se te caía la baba por él”, le comentó Matías Vázquez.

Entonces, la pareja del Tirri lanzó sin filtros: “¿A dónde me encerraba? Entre Fernando Carrillo y yo no pasó nada, solo dormí con él tres veces en la misma cama“.

“Bueno, pero ahí habían cámaras”, remarcó el conductor y ella expresó: “Hubo una vez que no habían cámaras y no pasó nada porque Fernando era muy respetuoso de su entonces esposa y también de Luciano”.

“En favor de Mati, es verdad que ese rumor circulaba”, interrumpió Pampito y Mimi aclaró: “Quisimos generar un contenido pero lo hicimos nosotros y Luciano lo sabía. Ahora Fernando está soltero, yo no, me invitó a Venezuela a filmar el video de la canción que me compuso y voy a ir, la cancón se llama Mi Mimi”.

MIMI ALVARADO DESTRUYÓ A PEDRO ALFONSO Y PAULA CHAVES

En el programa que conducen Pampito y Matías Vázquez en eltrece, Mimi Alvarado destruyó a Pedro Alfonso y Paula Chaves y aseguró haber presenciado una situación polémica que no tiene que ver con los rumores de infidelidad con Flor Vigna.

“De Pedro lo poco que sé lo supe en Carlos Paz, me lo guardo porque tengo códigos, no tiene que ver con Flor Vigna. Yo me pasé el 31 de diciembre del 2016 en la casa y sé todo, a mí él nunca me cerró y ese día menos”, dijo sin filtros.

Hacia el final, la pareja del Tirri remarcó: “Yo le tenía cariño a Paula, pero ella desvirtuó todo pensando que yo había dicho lo de Pedro y Flor Vigna, cuando quienes lo decían eran sus amigas”.

