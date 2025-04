Mimi Alvarado lanzó una fuerte acusación en contra de Paula Chaves en su visita a Puro Show: “En Carlos Paz al principio todo era paz y amor, andabamos para todos lados juntas, después hubo algo que se quebró. Y esta se la voy a perdonar a pesar de que ella me quiso bajar del Cantando, que no pudo al final”.

“En ese momento, Marcelo estaba buscando conductora, yo fui la primera convocada como participante y me bajé de muchos proyectos para estar ahí; me encabronó que ella pusiera entre la espada y la pared a la producción”, explicó la mediática.

Luego, detalló cómo se enteró la actitud de la modelo: “Una persona confiable me dijo ‘con Paula estabamos negociando lo del dinero y cuando preguntó quiénes iban a estar y le dijimos tu nombre ella dijo -me bajo-’” .

Mimi Alvarado contra Paula Chaves (Foto: captura de eltrece).

“Se bajó porque no le cerraba el dinero, por eso digo que es una malagradecida porque solo era una modelito, y por que se enteró que yo iba a estar. Ellos se nutrieron y chuparon mucha sangre de Marcelo Tinelli. Paula no es una buena persona y su marido menos”, dijo Mimi picantísima.

MIMI ALVARADO DESTRUYÓ A PEDRO ALFONSO Y PAULA CHAVES

En el programa que conducen Pampito y Matías Vázquez en eltrece, Mimi Alvarado destruyó a Pedro Alfonso y Paula Chaves y aseguró haber presenciado una situación polémica que no tiene que ver con los rumores de infidelidad con Flor Vigna.

“De Pedro lo poco que sé lo supe en Carlos Paz, me lo guardo porque tengo códigos, no tiene que ver con Flor Vigna. Yo me pasé el 31 de diciembre del 2016 en la casa y sé todo, a mí él nunca me cerró y ese día menos”, dijo sin filtros.

Hacia el final, la pareja del Tirri remarcó: “Yo le tenía cariño a Paula, pero ella desvirtuó todo pensando que yo había dicho lo de Pedro y Flor Vigna, cuando quienes lo decían eran sus amigas”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.