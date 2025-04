Si bien reconoció disfrutar mucho de las horas que pasa con su esposo, Pedro Alfonso, tanto en la intimidad de su hogar y criando a sus tres hijos Olivia, Baltazar y Filipa, como en el trabajo, Paula Chaves reconoció que hizo terapia de pareja con su marido.

“Con Pedro estamos acostumbrados a trabajar juntos y lo disfrutamos un montón. El año pasado, hicimos un tiempito terapia de pareja”, comenzó diciendo la modelo en una nota que dio a Intrusos.

“No estábamos encontrando el momento para hablar y lo recomiendo mucho. No hace falta estar en crisis para que uno tenga que arrancar terapia. No nos estábamos poniendo de acuerdo, no estábamos pudiendo conversar”, agregó.

Foto: Captura (América)

Y cerró, sincera: “Él entró diciendo, ‘esto es el principio del fin, acá cag… todo’. Y yo le dije, ‘no, confía’. Y estuvo buenísimo. Conexión, amor, respeto y diversión hay siempre. Lo que a veces no hay es el espacio o uno no está en la misma sintonía que te entendés y todo termina en una discusión o en un momento malo, porque no todo es una discusión. Y es un momento que es muy importante. Y con tres chicos en casa, laburando mucho juntos, criando también, que eso es un montón, a veces se complica; pero la supimos llevar”.

Paula Chaves: "El año pasado, hicimos un tiempito terapia de pareja. No estábamos encontrando el momento para hablar y lo recomiendo mucho".

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA PICANTE REACCIÓN DE PAULA CHAVES A LA SEPARACIÓN DE ZAIRA NARA Y FACUNDO PIERES

A poco de que se conocieran los motivos que habrían puesto punto final al noviazgo de Zaira Nara y Facundo Pieres, Paula Chaves fue indagada sobre este tema y fue contundente con su respuesta.

“Hoy se dieron a conocer los motivos de por qué se habrían separado Zaira y Facundo”, se lo escuchó decir al cronista de Desayuno Americano. A lo que la modelo reaccionó sin filtro: “¡Pero me preguntás estas cosas que me importan nada!”.

Además, ante la pregunta sobre si Facundo le pedía que se viaje con él y priorice la relación por sobre su trabajo (tal como estaría sucediendo con el quiebre en el vínculo de Facundo y Zaira), Paula expresó: “No tengo ni idea, pasaron años, fue en otra vida y no tengo ni idea. No puedo opinar. Ni idea”.

Foto: Captura (América)

Por último, la entrevistada le puso misterio sobre si retomaría su relación de amistad con Zaira: “No podría opinar tampoco porque no sé, no hago futurología”.