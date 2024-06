Mimi Alvarado, la pareja de “El Tirri”, volvió a apuntar furiosa contra Paula Chaves. La tensión entre las chicas comenzó a crecer cuando Mimi hizo eco del rumor que afirma que Flor Vigna habría tenido un acercamiento a Pedro Alfonso, la pareja de la conductora y padre de sus tres hijos.

“Yo sola no dije que Flor Vigna tuvo una relación con Pedro Alfonso, lo dicen todos. A mí ni me importó lo que dijo Paula Chaves de mí, nadie me va a chupar la energía”, sentenció, indignada, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Acto seguido, deslizó que podría decir más cosas de Paula de las que dijo. “Con Paula Chaves sigo teniendo muchos códigos y ella sabe por qué se lo digo. Que no me busquen porque me encuentran. Luciano me paró porque soy muy picante, pero no conflictiva. Eso sí, si estás mintiendo sobre mí, obviamente voy a saltar y me voy a defender”, sumó, contundente.

¿QUÉ DIJO MIMI ALVARADO SOBRE EL RUMOR DE AFFAIRE DE FLOR VIGNA CON PEDRO ALFONSO?

Mimi hizo una contundente aclaración sobre el rumor de romance de Flor Vigna con Pedro Alfonso.

“Yo nunca dije lo de Flor Vigna, lo dice el medio”, sentenció, con firmeza.