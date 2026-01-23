Fernando Carrillo volvió a quedar en el centro de la polémica luego de intentar justificarse públicamente, a pocas horas de haber sido repudiado por advertirle a su exesposa, Catherine Fulop, que si volvía a hablar de él mostraría material íntimo suyo.

Las nuevas declaraciones del actor venezolano se conocieron en SQP, donde Majo Martino leyó al aire los mensajes que intercambió con Carrillo vía WhatsApp.

Captura de América TV, SQP.

QUÉ DIJO CARRILLO TRAS SER REPUDIADO POR AMENAZAR A FULOP CON MOSTRAR VIDEOS ÍNTIMOS

“Ya le pregunté: ‘¿Es verdad, Fernando, que tenés videos sexuales con Catherine Fulop?’”, contó la panelista antes de leer la respuesta del actor.

“Para nada. ¿Estás loca? ¿Quién dijo eso? ¿De dónde sacás esa locura?”, fue la reacción inicial de Carrillo, quien negó haber hablado de material sexual.

“¡Qué perverso! Lo diste a entender", interrumpió Sabrina Rojas, llena de bronca.

Acto seguido, Majo Martino continuó leyendo la respuesta de Carrillo: “Se volvieron todos y todas los artistas venezolanos muy locos en un ataque injustificado contra mí. Todo injusto y todas mentiras. Si me atacan con mentiras, ya comenzarán a ver la verdad de mí“.

Carrillo también se refirió directamente a Catherine Fulop y a su entorno: “Con respecto a la señora Sabatini, yo lo único que dije es que no hable de mí ni se burle del bombardeo sobre familias inocentes”.

Además, intentó minimizar el alcance de su amenaza y aclaró: “Yo de ella podría sacar videos hermosos. Nunca dije sexuales. Hermosos videos en la nieve, viajando, en España con Miguel Bosé”.

Desde el estudio, los panelistas de SQP reaccionaron con dureza ante la explicación del actor y cuestionaron el sentido de sus palabras. “¿Y por qué la amenaza con videos si son en la nieve y divinos? ¿Cuál sería la amenaza?”, se preguntaron, marcando las contradicciones del descargo.

Para cerrar el programa, Sabrina Rojas remarcó la gravedad del mensaje inicial de Carrillo hacia su expareja y el retroceso posterior del actor: “Amenazar a una mujer con videos es siniestro”.

Foto: web.

La grave amenaza de Fernando Carrillo a Catherine Fulop en vivo

“Fulop dijo ‘a cada cochino le llega su 3 de enero’”, introdujo Moria Casán en su programa de eltrece, intentando contextualizar el comentario de la actriz.

A partir de allí, Carrillo arremetió sin filtros y sorprendió a todos con una advertencia estremecedora.

“Lo que le pediría a Catherine, para no tener que sacar unos videítos que tengo por allí, es que deje de hablar de mí. Que deje de hablar de mí, bien o mal”, lanzó Carrillo, generando un inmediato clima de shock en el estudio.

Impactada, Moria intervino: “¿Videos pornos?”. Lejos de retroceder, el actor redobló la apuesta: “Aunque en los videos que yo pudiese publicar de Catherine se ve increíble, se ve bellísima, yo soy un caballero y jamás los he publicado. Pero si vuelve a hablar de mí, voy a tener que publicarlos”.

En su descargo, el actor también se refirió de manera despectiva a Fulop, a quien calificó de “vendepatria”, y aseguró no querer tener ningún tipo de vínculo con ella.

“No tengo absolutamente nada que hablar con esa señora. Que se dedique a su familia y a trabajar por su país”, sentenció Fernando Carrillo.