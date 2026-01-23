Sabrina Rojas reaccionó con fuerte indignación al escuchar las polémicas declaraciones de Fernando Carrillo contra su expareja Catherine Fulop en La Mañana con Moria.

“Lo que le pediría a Catherine, para no tener que sacar unos videítos que tengo por allí, es que deje de hablar de mí. Que deje de hablar de mí, bien o mal”, lanzó el actor venezolano, con un tono amenazante.

Captura de pantalla de América TV, SQP

Sabrina Rojas repudió a Fernando Carrillo por amenazar a Catherine Fulop

En SQP, Sabrina fue tajante al referirse a la actitud del ex de Catherine y lo repudió en vivo.

“Me da mucho asco cómo amenaza a una mujer así. No puedo creer cómo Moria no reaccionó. Esto no está bien”, expresó la conductora, visiblemente molesta por el tenor de los dichos de Carrillo.

“Si él en cámara amenaza así, no me quiero imaginar lo que debe ser en privado. Me parece terrible”, agregó Rojas.

La actriz también cuestionó el espacio mediático que se le brinda y fue lapidaria: “Él es un payaso y no habría que darle cámara a un payaso como este. Esto es tremendo”.

Sin embargo, aclaró que la exposición también puede servir para evidenciar su conducta: “O sí, darle cámara para que no lo convoquen más a nada”.

Rojas remarcó que lo ocurrido no se trata solo de una polémica mediática, sino de algo mucho más serio: “Lo que hizo es un delito. Es perverso. Él lo dijo, lo dio a entender”.

Además, Sabrina se refirió a la posterior aclaración de Carrillo, quien aseguró que no hablaba de videos sexuales. Sin embargo, recordó que cuando Moria le preguntó en vivo si se trataba de material porno, el actor no lo negó y recién se desdijo después de que estallara la polémica.

“Él se expone solo porque sos un estúpido con las cosas que decís. Es un perverso porque se hace el loco y después arruga”, diparó Rojas, indignada.

Para cerrar, Sabrina: “Sos un ser siniestro. ¿Estar amenazando a una mujer con un video? No... Dice una barbaridad tras otra. Es un machirulo amenazando mujeres, me parece gravísimo. Lo único que entrega es oscuridad”.