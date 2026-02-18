La interna en La Mañana con Moria explotó tras el cruce de Cinthia Fernández con Elba Marcovecchio, y el mundo del espectáculo está en vilo. En medio de rumores de renuncia al ciclo de eltrece Cinthia Fernández explotó en las redes sociales con posteos tremendos hacia la conductora y la abogada.

Tras el papelón al aire en el que fue tildada de “chihuahua” por Elba Marcovecchio, Cinthia lloró al aire, y varios ciclos de América TV aseguraron que “Moria no la aguanta más”. Según Majo Martino en SQP, el círculo íntimo de la conductora sostiene que la relación con Fernández está rota, pero desde la producción del programa insisten en que “es funcional y no quieren echarla, pero Moria no la soporta más”.

Uno de los posteos de Cinthia Fernández contra Moria Casán (Foto: Instagram @cinthia_fernandez)

“Me cuentan que se queja de todo, por ejemplo del vestuario, y que llega tarde”, aseguró Martino. “Desde el canal están molestos porque tiene malas formas con las vestuaristas y maquillaje”, amplió Yanina Latorre.

Leé más:

Elba Marcovecchio se hartó de Cinthia Fernández en vivo: “Parecés un chihuahua”

LOS FUERTES MENSAJES DE CINTHIA QUE SACUDIERON EL PROGRAMA DE MORIA

En este punto, en el ciclo mostraron una story furiosa de Cinthia Fernández sobreimpresa a un tweet con el que Moria le contestaba a una televidente que se hacía eco de “una silla vacía en el panel”. “Elba mandó al chihuaha a la cucha, y tal vez necesitan oxígeno de un parque y no aire televisivo”, aportó Moria.

“Qué mensajes tan tristes de parte de la ‘cabeza de un equipo’. Cuando tenga un rato libre respondo a esta vergüenza”, escribió Cinthia. “Ay, Dios. Tengo una calentura padre. Iba a grabar un descargo tratando de ser educada. No sé si me va a salir porque la verdad es que estoy muy enojada, pero bueno, vamos a ver qué sale”, le dijo Cinthia en un audio a Yanina.

Otro de los posteos de Cinthia Fernández contra Moria Casán (Foto: Twitter/X @cinthifernandez) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

“Al menos que yo sepa, un conductor siempre tiene que apoyar a sus panelistas porque están todos tratando de ir para un buen puerto, ¿no? De trabajar para que el barco suba y no se hunda”, agregó Fernández, antes publicar un tweet en el que se puede ver a dos mujeres ocultando cosas en sus carteras con la leyenda “Entre mecheras se entienden”, en clara referencia a las personas con las que protagonizó el escándalo al aire.

Leé más:

El ultimátum de Moria Casán a Cinthia Fernández: “Si se quiere ir, que se vaya”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.