Gimena Accardi eligió España para sus vacaciones junto a su novio, el músico Seven Kayne.

La actriz, que suele compartir con sus seguidores fragmentos de su vida cotidiana, esta vez abrió el álbum completo de sus vacaciones y dejó ver un lado más espontáneo y auténtico.

El recorrido arrancó en la Playa de Bolonia, en la provincia de Cádiz, Andalucía. Allí, Gimena se mostró de espaldas al mar con un top halter blanco de encaje, una falda clara y su clásico brazalete rojo, con el atardecer andaluz como telón de fondo.

Gimena Accardi sonríe al aire libre con el mar de fondo durante su estancia en España

En otra postal posó junto a un arbusto de flores fucsia, dejando que la luz cálida del sur resaltara tanto el paisaje como su look playero.

LOS LOOKS DE GIMENA ACCARDI EN MADRID

Ya instalada en la capital española, la actriz eligió minifalda marrón a lunares, top oscuro y gorra fueron la combinación elegida para una salida nocturna.

Seven Kayne esperando a Gimena en la barra de un bar | Fuente: Instagram

Con una amplia sonrisa, Gimena camina por las calles madrileñas mientras sostiene la mano de Seven Kayne | Fuente: Instagram

Con su celular en mano, Accardi capturó los momentos destacados de su viaje | Fuente: Instagram

El viaje tuvo también su costado musical: la pareja vivió una noche a pura energía en el recital de YE, antes conocido como Kanye West, en Madrid. Además, la estadía en España coincidió con el cumpleaños número 27 de Seven Kayne.

Con un look veraniego, Gimena se lució en España