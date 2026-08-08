El tercer cumpleaños de Theo, el hijo de Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez, estuvo marcado por la emoción. A través de sus redes sociales, la modelo y empresaria compartió una serie de fotografías del pequeño junto a un sentido mensaje en el que reflejó la alegría que trajo a la familia desde su nacimiento.
“Mi gordo todo terreno, bueno, simple, dulce”, escribió al comienzo de su publicación, donde también destacó la personalidad del niño.
“Gracias por hacer que todo sea más divertido y por alegrar nuestra casa con tus ocurrencias”, expresó junto a las imágenes.
LA PROMESA DE AGUSTINA GANDOLFO A SU HIJO
“Mamá va a estar siempre acá para cuidarte, mimarte y acompañarte en cada pasito de tu vida”, escribió. “Feliz cumpleaños, amor de mi vida”.
EL TIERNO MENSAJE DE LAUTARO MARTÍNEZ
Por su parte, Lautaro Martínez también utilizó sus redes sociales para homenajear a Theo en su tercer cumpleaños.
“Mi gordo hermoso, mi torito, mi superhéroe favorito, ¡felices 3 años! Te deseo todo lo mejor de este mundo, hijo mío. Gracias por enseñarme todos los días lo que realmente importa en la vida”, escribió.
Con su característico sentido del humor, el futbolista agregó: “Perdón por ser tan molesto”, antes de hacerle una promesa que conmovió a sus seguidores: “Papá siempre estará a tu lado para acompañarte y apoyarte en todo lo que te propongas”.
Finalmente, cerró el mensaje con una declaración de amor incondicional: “Te amo con toda mi alma y deseo que seas muy, muy feliz”.