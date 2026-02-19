Moria Casán recibió en La Mañana con Moria a Benito Fernández y Paz Cornú, quienes hablaron del difícil momento que atraviesa la industria de la moda por la crisis económica, especialmente en lo que respecta a la producción de indumentaria y el sostenimiento de puestos de trabajo.

En ese contexto, se vivió un inesperado y desopilante momento al aire que tuvo como protagonista al reconocido diseñador.

Captura de eltrece, La Mañana con Moria

MORIA CASÁN SE OFRECIÓ A CERRARLE LA BRAGUETA EN VIVO A BENITO FERNÁNDEZ

Cuando llegó el turno de mostrar algunos de sus diseños, Benito advirtió entre risas: “No me enfoquen que tengo la bragueta abierta. Tu productor es muy malo”.

Fiel a su estilo pícaro, Moria reaccionó de inmediato: “¿Querés que te la cierre?”.

“No, vamos a poner el vestido así”, respondió el diseñador, intentando tapar la situación con una prenda. Sin embargo, la conductora se acercó decidida y redobló la apuesta: “No, pará que te la cierro yo… ¡Pará! Te quedó un poquito abierta”, lanzó, consciente del momento bizarro que estaba saliendo en vivo.

Para cerrar la escena con humor, Benito Fernández hizo una referencia filosa a la ausencia de Cinthia Fernández, panelista del ciclo que faltó al programa tras sus cruces con la conductora, y remató: “Yo quería que venga Cinthia”.