El enfrentamiento entre Moria Casán y Cinthia Fernández sumó un nuevo capítulo. En una nota que dio a Sálvese Quien Pueda, la conductora de La Mañana con Moria no esquivó el conflicto con su panelista y respondió sin anestesia cuando le preguntaron si la esperaba nuevamente en el estudio.

Lejos de mostrarse afectada, Moria fue tajante: “Yo no tengo ningún problema con nadie. Si mañana viene, encantada. Si ella acepta las reglas del show, encantada. Es un problema de producción o del canal. No sé, ella cambia mucho las fechas porque tiene muchas cosas. Tiene hijas, tiene marido, tiene todo”, comenzó diciendo Moria.

Consultada por los supuestos ataques en redes, la One minimizó cualquier provocación: “¿Cómo me va a bardear una persona que pone fotos o hace un chiste de la cárcel. Con eso a mí no me agarrás. Mamita, ubicate. Es muy vintage esta piba para pelear”, lanzó.

Pero lo más explosivo llegó cuando Moria reveló qué pide para que Cinthia vuelva al programa: “Yo mañana exijo una cosa: que venga desparasitada. Desparasitada contra bichos, contra garrapatas y contra mosquitos. Para evitar toxicidad”, cerró, picante.

¡Tremendo!

MORIA CASÁN FULMINÓ A CINTHIA FERNÁNDEZ POR NO IR AL PROGRAMA EN PLENA INTERNA

Moria Casán volvió a quedar en el centro de la escena tras lanzar una filosa frase sobre Cinthia Fernández en medio de la interna que estalló en su programa y en redes.

La conductora de La Mañana con Moria abrió su ciclo por eltrece con un fuerte comentario luego de que su panelista faltara al programa.

La ausencia de Cinthia no pasó inadvertida, especialmente después de que arremetiera en X contra la One y Elba Marcovecchio, en un tuit en el que, tácitamente, las trató de “mecheras”.

A horas de ese posteo, Moria comenzó su programa matutino, presentó al panel y dejó en evidencia la baja. Incluso bromeó con Liliana Chelli, la reconocida duendóloga, quien ocupó la silla vacía.