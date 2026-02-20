Si algo caracteriza a Moria Casán es que no tiene filtro. Y esta vez volvió a demostrarlo con un comentario demoledor dirigido a Roberto Castillo, el novio de Cinthia Fernández, con quien protagonizó un fuerte cruce mediático que se generó en televisión.

Todo comenzó cuando la cuenta oficial de X (antes Twitter) de América TV compartió en sus redes un fragmento del programa Intrusos en el que el abogado se refirió al enfrentamiento de la conductora de La Mañana con Moria con Cinthia. El título del posteo incluyó una frase picante: “Merecés el mismo respeto que el conductor”.

Lejos de quedarse callada, Moria respondió directamente en los comentarios con un mensaje explosivo que no pasó desapercibido: “Bragueta talle princesa, le dijo a la ex madre de sus hijas ‘trol..., enferma, tara..., pelot..., idiot… y pide respeto. Se te ahorcaron los genitales, baby”.

El comentario, fiel al estilo ácido y provocador de la diva, rápidamente se viralizó y sumó miles de reacciones, reavivando la polémica alrededor del conflicto.

LA FUERTE DENUNCIA DE GRACIELA ALFANO CONTRA CINTHIA FERNÁNDEZ, EN MEDIO DE SU CONFLICTO CON MORIA CASÁN

El conflicto entre Cinthia Fernández y Moria Casán sumó un capítulo inesperado cuando Graciela Alfano decidió meterse de lleno con una fuerte denuncia pública.

Todo estalló luego de que Cinthia quedara en el centro de la escena tras un tenso ida y vuelta con la conductora de La Mañana con Moria, donde trabaja como panelista. En ese contexto, Alfano utilizó respondió la noticia que salió en la cuenta oficial de Instagram de Ciudad Magazine para lanzar un contundente descargo.

“Podrías pedir disculpas por haber mentido al decir que te había encerrado en un camarín del Bailando y te pegué. Te hiciste eco de la calumnia de los militares y me insultaste en la cara”, escribió Alfano, sin filtros.

Pero no se quedó ahí. En el mismo mensaje, la exvedette redobló la apuesta y fue letal: “Mentiste y nunca pediste disculpas ni corregiste tus declaraciones. Se deja atrás el pasado cuando se cierran las mentiras y los insultos”.

Con estas palabras, la exjurado volvió a poner sobre la mesa una vieja polémica que parecía superada y dejó en claro que, lejos de dar vuelta la página, todavía espera una rectificación pública.