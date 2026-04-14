Siempre activa en las redes sociales y generando repercusión con cada movimiento, Wanda Nara volvió a captar la atención de sus seguidores con un gesto tan simple como significativo. Esta vez, la empresaria utilizó sus historias de Instagram para dedicarle un cálido saludo de cumpleaños a Claudia Valenzuela, la mamá de su exnovio, Elián “L-Gante” Valenzuela.

“Feliz cumple @clauvalenzuela.ok. Te quiero”, escribió Wanda sobre una foto en la que se la ve posando muy cercana y sonriente junto a la mujer, en un entorno de playa y clima relajado, acompañadas por una de sus hijas.

El mensaje no pasó inadvertido, especialmente en el contexto de las versiones que hablababan de una relación distante entre Wanda con el referente de la cumbia 420.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

Lejos de aclarar o desmentir rumores, Wanda eligió mostrarse afectuosa y cercana con el entorno íntimo del músico, dejando en evidencia que, al menos, el vínculo con su familia es más que cordial.

Wanda Nara: “Feliz cumple @clauvalenzuela.ok. Te quiero”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA MAMÁ DE L-GANTE ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE WANDA NARA Y REVELÓ SI USÓ A SU HIJO

En medio de las versiones cruzadas y el misterio sobre el presente sentimental de Elián “L-Gante” Valenzuela, su mamá, Claudia Valenzuela, rompió el silencio y aclaró cómo quedó la relación con Wanda Nara.

Consultada en Puro Show por los rumores actuales sobre su hijo, Claudia fue cauta: “No sé, no vi, no contesto”, lanzó, evitando meterse en versiones sobre nuevas relaciones.

Pero cuando el foco se puso en Wanda, todo cambió. Aunque reconoció cierta distancia, dejó en claro que no hubo escándalo: “Entre ellos hay buena relación”, expresó, sugiriendo que el vínculo bajó la intensidad, pero sin conflictos graves.

Foto: Captura (eltrece)

Lejos de alimentar la polémica, Claudia fue concreta sobre el noviazgo de la expareja: “No creo que ella lo haya usado. Sí que le sirvió. Le sirvió a los dos”, manifestó.

Además, descartó que la empresaria haya sido una mala influencia para el cantante: “No creo. Mala influencia, no”, cerró, sin dar mayores detalles sobre su exnuera.