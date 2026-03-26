A seis meses de haber rescindido su contrato con su ex mánager Maxi El Brother y tras haber iniciado causas legales por supuestas incongruencias en los números, L-Gante decidió volver a trabajar con él, aunque con algunos ajustes a un contrato calificado como “leonino” por algunos letrados mediáticos.

Mariana Fabbiani recibió a Claudia Valenzuela, la mamá de L-Gante, en DDM y ella rompió el silencio sobre la situación económica de su hijo. “Partamos de eso se lo manejaban con su contador, la señora del manager. Tarjeta de crédito nunca tuvo él. Sí, cash”, dijo la mujer, explicando que a Elián no le gustan las deudas como las que encontró cuando “explotó” la situación con “El Brother”.

L-Gante y Maxi el Brother (Foto: Instagram)

Asimismo, Claudia confirmó que el cantante conservó la casa que había construido en el mismo country donde vive “El Brother”. “Ellos mismos dijeron siempre que era la casa de Elían, que se construía la casa de Elián, en toda conversación”, dijo, y explicó que esa fue una de las condiciones para retomar la representación.

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“Hay que volver a hacer los papeles. Eso es uno de los temas que está ahí. Está todo en manos de los abogados. Y sus abogados siguen participando.”, señaló Claudia, mientras Guido Zaffora bridaba más condiciones del cantante para seguir trabajando hasta el 2029 con Maximiliano Barbaccia Gauto, verdadero nombre de Maxi el Brother.

“Lourdes, la mujer de Maxi El Brother, no está más”, señaló el panelista, en referencia a Lourdes Di. “Sigue el hermano de Elian, que hoy es el representante, sigue manejando la parte personal de Elian. Es la persona que lo va a acompañar. Maxi solamente se va a encargar de los contratos, de las fechas, pero no de la parte económica. Va a recibir su porcentaje”, explicó, dando a entender que las condiciones leoninas del contrato fueron renegociadas.

L-Gante y Maxi el Brother (Foto: Instagram)

“La marca va a seguir siendo de los dos. Esto va a ser hasta el 2029. En el 2029 se corta todo y arranca otra vez. Pero respetan el contrato, porque si Elián tiene que pagar, es muchísimo dinero para rescindir el contrato. Entonces prefirió no rescindir el contrato que es mucha guita”, cerró Zaffora.

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