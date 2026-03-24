L-Gante publica imágenes en su cuenta de Instagram de manera constante y, con una serie de fotos, mostró cómo es su casa.

El artista expuso cómo es “la casa de los sueños” que tiene en un barrio privado, con espacios amplios, jardín y piscina.

Esta vez, L-Gante, referente de música urbana, subió una foto donde se ve su hamaca paraguaya, mucho verde, una piscina amplia y vista al lago del country.

Así es la espectacular casa de L-Gante: amplio jardín con piscina y vista al lago

ASÍ ES LA CASA DE L-GANTE

Las imágenes revelan una vivienda amplia, luminosa y con un marcado estilo contemporáneo. Desde el primer vistazo, el interior transmite una sensación de orden y calma, con ambientes abiertos y una estética minimalista que prioriza la funcionalidad sin resignar confort.

Así es la espectacular casa de L-Gante: amplio jardín con piscina y vista al lago

Los colores neutros dominan cada espacio y se combinan con pisos claros y brillantes que potencian la luz natural.

El exterior es otro de los grandes atractivos de la propiedad. Una galería techada conecta el interior con el jardín y abre paso a una vista privilegiada: una laguna que aporta tranquilidad y una sensación de contacto permanente con la naturaleza. Sillones cómodos y mesas bajas conforman un espacio ideal para relajarse al aire libre, lejos del ruido y el ritmo acelerado de la ciudad.