Un fuerte rumor sacudió al mundo de Gran Hermano luego de que Fede Flowers revelara una información que involucra a una de las participantes del reality y al cantante L-Gante. La versión fue difundida durante el programa radial de Luis Majul en El Observador 107.9, donde el panelista aseguró que Luana Fernández habría sido infiel a su novio, Lucas, con el artista de RKT.

Según explicó Flowers, la información proviene de fuentes cercanas a la joven influencer: “Fuentes cercanas a la participante de Gran Hermano me aseguran que fue infiel con el cantante de RKT”, contó el periodista durante el ciclo radial sobre la joven de 28 años oriunda de José C. Paz.

Luana Fernández, participante de Gran Hermano Generación Dorada, habría engañado a su novio con L-Gante (Foto: captura de X/@observador1079).

El supuesto acercamiento entre Luana Fernández y L-Gante habría ocurrido cuando ella todavía estaba en pareja, lo que generó especulaciones sobre una posible infidelidad. Tanto la participante como Elián se siguen en Instagram, conforme a la captura que brindó Flowers en redes sociales.

Luana Fernández, participante de Gran Hermano Generación Dorada, habría engañado a su novio con L-Gante (Foto: captura de X/@fedeflowers).

QUIÉN ES LUANA FERNÁNDEZ, LA PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO QUE DEJÓ A SU NOVIO EN PLENO REALITY

Su nombre comenzó a generar polémica dentro del programa luego de tomar una decisión que sorprendió a la audiencia: en medio del encierro anunció que quería poner en pausa su relación de pareja para vivir la experiencia dentro del reality con mayor libertad emocional, al mismo tiempo que se mostraba cercana a otro participante.

Luana Fernández de Gran Hermano (Foto: gentileza Telefe)

Además, su vínculo con el mundo de la música urbana no sería nuevo. La joven ya había tenido contacto con el entorno artístico y hasta participó como extra en un videoclip del propio L-Gante, algo que también llamó la atención de los seguidores del programa.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.