Lizardo Ponce atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. El conductor y creador de contenido perdió a su abuela a días de que Franco Poggio, su pareja, ingresara a la casa de Gran Hermano.
La situación lo dejó devastado y, según contó en el programa A la Barbarossa, la ausencia de su novio en ese instante fue un golpe muy duro.
“Fue muy difícil no tenerlo conmigo en ese momento”, confesó Lizardo, visiblemente emocionado.
“Eso, tener a mi familia también lejos y que él estuvo siempre, desde un primer momento, acompañándome en todo, y cuando pasó lo de mi abuela, sentí la necesidad de ir a buscarlo para que me acompañe. Pero también entiendo que él está viviendo su experiencia y hay que respetarlo”, relató.
Inmediatamente, Georgina se acercó al invitado para darle un abrazo y contenerlo: “La pérdida de los seres queridos es duro, pero vas a salir adelante, y te va a acompañar toda tu vida”, le dijo ella y Lizardo se mostró conmovido y agradecido con la conductora y con sus seguidores por bancarlo en este momento.
EL VÍNCULO DE LIZARDO PONCE Y FRANCO POGGIO
El propio Lizardo Ponce contó que Franco apareció en su vida en un momento muy complicado: “Él estuvo conmigo en momentos muy importantes en los cuales yo estuve muy angustiado, con mucha ansiedad, no encontraba soluciones. Hace años atrás, estuve en un momento muy oscuro de mi vida, en el cual, por suerte, él apareció y me pudo cuidar”.
Ver a Franco en la casa de Gran Hermano, lejos de poder abrazarlo, lo movilizó aún más. “Verlo ahí a mí me emociona mucho, porque realmente sé que para él es muy difícil, por el tipo de personalidad que tiene. Trato de apoyarlo y de bancarlo, porque sé que también es una oportunidad para él. Tengo fe en que va a salir todo bien y que, pase lo que pase, va a ser lo mejor para él, porque se merece lo mejor”, expresó.
