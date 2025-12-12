Lizardo Ponce estrenó oficialmente su nuevo departamento y lo celebró rodeado de su círculo más íntimo.
El conductor abrió las puertas de su hogar y compartió un encuentro relajado, a piso limpio, con velas, comida casera y la complicidad de siempre. Las imágenes, que él y sus amigos publicaron en redes, dieron cuenta de una mudanza recién aterrizada pero cargada de afecto y energía festiva.
En una de las postales más comentadas aparece Emilia Mernes, recostada sobre almohadones, sonriente y en modo totalmente descontracturado.
La artista posó divertida mientras jugaba y dejaba ver la frase de su remera, convirtiéndose en la figura destacada de la previa.
AMIGOS Y MUCHO AGRADECIMIENTO
La velada continuó con una reunión íntima dentro del living vacío, iluminado apenas por las luces cálidas y reflejos del pasillo. En el centro, una mesita improvisada sobre manteles reunió empanadas, snacks, gaseosas, vinos y velas.
Allí se ve a Lizardo sonriente, abrazado por amigos que lo acompañan “siempre y desde siempre”, como marcó la dedicatoria que aparecía en la foto.
La primera noche en su hogar propio terminó convertida en un pequeño evento. Con piso de madera impecable, paredes aún desnudas y una mini decoración improvisada —incluido un adorno navideño que aparecía en primer plano—, Lizardo celebró un hito personal.