Lizardo Ponce tuvo un gran 2025 y aprovechó para empezar 2026 en las Islas Maldivas, de vacaciones, con Franco Poggio.

El influencer y su pareja se tomaron unos días para viajar a las islas ubicadas al sur de la India, en una travesía organizada por EAL Group, según publicó Ponce en sus redes sociales.

Claro que fueron días de disfrute y relax en un lugar paradisíaco, pero también de cierto grado de aventura. Lizardo mostró un video impactante.

El video de Lizardo Ponce y su novio con tiburones: impactantes imágenes no aptas para impresionables | Créditos: Instagram @lizardoponce

LIZARDO PONCE, ENTRE TIBURONES

El influencer publicó un video que generó impacto y asombro entre sus seguidores. Allí se ve a Ponce y a Poggio en reposeras a la orilla del mar.

Pero el contenido no queda ahí: están rodeados de tiburones que nadan muy cerca y los circundan con insistencia, pero sin amenazas.