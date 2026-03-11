Titi de Gran Hermano Generación Dorada volvió a quedar en el centro de la escena tras dar una contundente opinión sobre Juliana “Furia” Scaglione, una de las jugadoras más recordadas del reality. Sus palabras no pasaron desapercibidas y desataron una fuerte reacción en redes sociales.

La tiktoker calificó de “pesada” a la ex participante y, rápidamente, los seguidores de Furia salieron a criticarla con dureza e incluso advirtieron que harán campaña para eliminarla cuando esté en placa.

Cabe recordar que el lunes 9 de marzo Titi estuvo muy cerca de abandonar el reality. La influencer quedó mano a mano con Tomy Riguera en la llamada “placa plata”, pero finalmente logró salvarse de la eliminación.

Titi habló de Furia en Gran Hermano Generación Dorada (imágenes de Telefe)

Qué dijo Titi sobre Furia en Gran Hermano

En una charla en la galería de la casa, Titi dio su mirada sobre el juego de la ex participante.

“Furia se volvió pesada, porque al principio era divertido. Pero se volvió pesada tanto para el adentro como para el afuera y la terminaron rajando”, lanzó.

Luego profundizó su opinión y marcó cuál cree que es el límite dentro del reality.

“Para mí, cuando no sabés distinguir ese límite y te convertís en pesado o pesada, ya está. Tenés que ser lo más ameno para la convivencia y lo más entretenido para el afuera”, agregó con seriedad.

Foto: captura de pantalla de Telefe, Gran Hermano.

La reacción de los fans de Furia contra Titi

El clip con las declaraciones de Titi no tardó en viralizarse y provocó el enojo de los seguidores de Furia, quienes salieron a responderle en X (ex Twitter).

“Avisen si hay que sacarla, jaja. Pobre mina, casi se va en la placa plata”, escribió un fan de la ex GH.

Otros usuarios incluso apuntaron contra la producción del programa.“No se dan cuenta que lo están haciendo a propósito. Eso es lo que está buscando la producción: hacer enojar a los Furiosos para que voten”, opinó otro seguidor.

También hubo mensajes más directos contra la participante:“Ella es re pesada. Afuera Titi”, disparó otro usuario.

La reacción de los fans de Furia contra Titi (captura de X)

Por ahora, Titi no corre peligro de eliminación, ya que no integra la placa vigente. Sin embargo, tras el cruce con los fans de Furia, muchos advierten que su continuidad podría complicarse en futuras nominaciones.