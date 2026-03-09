Este lunes 2 de marzo, los televidentes de Gran Hermano eliminaron de la casa al primer participante de una placa conformada por siente “heranitos”, a saber: Eduardo, Cinzia, Martín, Nazareno, Titi, Zunino y Tomy Riguera, que se fue de la casa.

Ya desde el inicio, Santiago del Moro comenzó a especular a qué participantes irían bajando de la “placa planta”, en referencia a la poca interacción de los integrantes de esa lista de nominados.

La placa "planta" de Gran Hermano del 09-03-2026 (Foto: captura Telefe)

La definición, conducida por Santiago del Moro, dejó en claro que en esta etapa del juego cualquier gesto puede cambiar el destino de los jugadores. Las alianzas recién empiezan a tomar forma y los bandos ya se empiezan a notar, pero la última palabra siempre la tiene la gente.

La noche arrancó con la expectativa puesta en quién sería el primero en salir de la temida placa. Cinzia fue la primera en respirar aliviada: recibió solo el 2,9% de los votos negativos y celebró a los gritos, dejando una frase que se viralizó en redes: “No me subestimen más, nojoda’”. Minutos después, Zunino también logró zafar con apenas 4,9% de votos en contra. El festejo fue total y no faltó el momento divertido: Yipio le recordó una promesa y Zunino le dio un pico a Luana frente a todos, desatando risas y aplausos en la casa.

Leé más:

La demoledora frase de Andrea del Boca sobre Yanina Zilli, en pie de guerra en Gran Hermano: Generación Dorada

A QUÉ PARTICIPANTE ELIMINARON DE GRAN HERMANO EN LA GALA DE ESTE DOMINGO

El tercero en salir de la placa fue Nazareno, que había sido uno de los más mencionados en redes como posible eliminado. Sin embargo, solo sumó el 4,7% de votos negativos y sigue en carrera una semana más. La tensión siguió subiendo cuando Eduardo fue anunciado como el cuarto salvado, con el 6,7% de los votos negativos. El participante, que ya había pasado por la experiencia de Gran Hermano, confesó que los nervios no son los mismos la segunda vez. Sus compañeros lo abrazaron y celebraron su continuidad, en una escena de puro desahogo.

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con Martín, que atravesó días difíciles tras compartir la historia del fallecimiento de su hija. Cuando se supo que seguía en competencia, con el 10,2% de los votos negativos, la casa lo ovacionó y no faltaron las lágrimas.

Tomy Riguera de Gran Hermano (Foto: gentileza Telefe)

La definición quedó en manos de Tomy y Titi, en un mano a mano que tuvo a todos expectantes. Finalmente, el joven influencer se convirtió en el segundo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada con el 59,2% de los votos negativos, mientras que Titi, con el 40,8%, logró quedarse en la casa.

La despedida fue emotiva: Tomy recibió abrazos, palabras de aliento y hasta lágrimas de sus compañeros antes de dejar la casa más famosa del país. Titi, por su parte, celebró su continuidad y se sumó al resto del grupo para encarar una nueva semana de juego.

Leé más:

TODOS LOS DETALLES DE LA ELIMINACIÓN DE GRAN HERMANO GENERACIÓN DORADA 2026

Participantes de Gran Hermano: Generación Dorada y Santiago del Moro (Foto: capturas Telefe)

¿En qué horario y en qué canales se puede ver la eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada?

Como todos los lunes, las galas de eliminación empiezan a las 22.15 y se pueden ver a través del canal especial de Direct TV y en Telefe en vivo (canal 12 en Telecentro, canal 1001 en Telecentro HD, canal 10 en Flow, canal 123 en Direct TV canal 1123 en Directv HD).

¿Cómo se vota a los nominados a abandonar la casa de Gran Hermano: Generación Dorada?

Para participar de la votación se debe enviar un SMS con la palabra GH al 9009 o mediante el código QR que aparece en distintos momentos en las transmisiones de Telefe y Direct TV.

¿Quiénes fueron hasta ahora los eliminados de Gran Hermano: Generación Dorada?

Los participantes eliminados de Gran Hermano Generación Dorada hasta el momento son: Gabriel Lucero y Tomy Riguera.

¿Quiénes son los participantes de Gran Hermano: Generación Dorada?

Andrea Del Boca, Emanuel Di Gioia, Lola Poggio, Carmiña Masi, Tomy Riguera, Jennifer “La Pincoya” Galvarini, Brian Sarmiento, Danelik Galazan, Manuel Ibero, Catalina “Titi” Tcherkaski, Gisela “Yipio” Pintos, Daniela de Lucía, Juani Car, Nicolás “Nick” Sicaro, Divina Gloria, Gabriel Lucero, Jenny Mavinga, Eduardo Carrera, Solange Abraham, Martín Rodríguez, Cinzia Francischiello, Franco Zunino, Kennys Palacios, Lola Tomaszeuski, Yanina Zilli, Nazareno Pompei, Luana Fernández, Franco Poggio y Carla “Carlota” Bigliani.

Leé más:

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.