La noche del sábado tuvo un arranque especial en la televisión argentina. Mirtha Legrand abrió su clásico programa, La Noche de Mirtha, con una ovación para la Selección: “¡Ganó Argentina! La Scaloneta dejó afuera a Cabo Verde, ¡Felicitaciones campeones, sigan adelante, bravo, bravo, bravo, bravísimo!”, exclamó mientras hacía sonar su tradicional campana antes de pasar a la famosa mesaza.

El entusiasmo de la diva se sintió en el estudio, donde celebró el triunfo del equipo de Lionel Scaloni en el MUNDIAL™. “¡Qué lindo, qué entusiasmo!”, agregó la conductora del programa de eltrece, que no ocultó su alegría por el pase de la Selección a octavos de final en la Copa Mundial de la FIFA 26™.

Mirtha Legrand celebró el triunfo de la Selección argentina en el MUNDIAL™ ante Cabo Verde (Foto: captura de eltrece).

Cabe recordar que Mirtha participó de una publicidad para una reconocida marca junto a Lionel Scaloni que salió poco antes de que empiece la COPA MUNDIAL™ y ahora una vez más demostró su total apoyo al equipo que lidera Leo Messi.

EL LOOK DE MIRTHA LEGRAND PARA LA MESAZA DEL SÁBADO 4 DE JULIO: VESTIDO NEGRO, CRISTALES Y GLAMOUR TOTAL

Como cada sábado, Mirtha Legrand volvió a marcar tendencia con su elección de vestuario. “Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados, porque yo señores ya soy una leyenda, y la leyenda continúa… tengo un vestido divino hoy, negro chiffon, con broche de strass y cristales, es de Iara”, contó la conductora al presentar su look para el 4 de julio.

El look de Mirtha Legrand para el sábado 4 de julio del 2026 para La Noche de Mirtha (Foto: captura de eltrece).

La diva completó el conjunto con anillos y aros brillantes, y destacó el trabajo de su equipo de belleza: “Los anillos y aros divinos, mi maquilladora y el peinador me dejaron divina, yo soy divina pero ellos me embellecen más”, bromeó Mirtha, fiel a su estilo. Así, la Chiqui una vez más demostró por qué es un ícono de la televisión argentina.

El look de Mirtha Legrand para el sábado 4 de julio del 2026 para La Noche de Mirtha (Foto: captura de eltrece).

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.