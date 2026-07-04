Lionel Messi fue el gran protagonista dentro y fuera de la cancha tras la sufrida victoria de la Selección argentina por 3-2 frente a Cabo Verde en los dieciseisavos de final del MUNDIAL™.

Después de liderar al equipo de Lionel Scaloni con un gol y participación en las jugadas decisivas, el capitán argentino vivió un momento distendido en la zona mixta cuando varios futbolistas del seleccionado africano lo esperaron para pedirle fotos, autógrafos y su camiseta.

Entre risas y con el humor que lo caracteriza, el rosarino lanzó una frase en diálogo con TyC Sports que rápidamente se hizo viral: “Me pidieron la camiseta, todo... Adentro de la cancha me cagan a patadas, pero después...”, bromeó Messi mientras accedía a cada uno de los pedidos de los jugadores caboverdianos.

🐐😅 "DENTRO DE LA CANCHA ME CAGAN A PATADAS"



Parte de la delegación de Cabo Verde esperó a que Messi terminará de hablar para llevarse una foto con él.



🎙️ @matipelliccioni pic.twitter.com/rjwxTMl1PF — TyC Sports (@TyCSports) July 4, 2026

La escena dejó en evidencia el respeto y la admiración que despierta el capitán argentino incluso entre sus rivales, quienes aprovecharon el final del encuentro para llevarse un recuerdo de uno de los mejores futbolistas de la historia.

Lionel Messi bromeó sobre los jugadores de Cabo Verde que le pidieron fotos tras el partido (Foto: captura de TyC Sports).

LIONEL MESSI FUE CLAVE EN LA CLASIFICACIÓN DE ARGENTINA

Más allá del divertido episodio, Messi volvió a ser determinante para la Albiceleste. El capitán abrió el marcador y alcanzó los 20 goles en Copas del Mundo, ya es el máximo goleador en la historia de los Mundiales, además de ejecutar los centros que terminaron en el tanto de Lisandro Martínez y en la jugada que derivó en el gol que selló la clasificación argentina.

Tras el encuentro, el capitán expresó a la prensa: “Lo viene demostrando hace mucho esta Selección: compite y va a competir hasta el final. Hoy tuvimos la importancia de la pelota parada, que por ahí no veníamos convirtiendo. Tenemos buenos cabeceadores y hoy lo pudimos aprovechar”, expresó el capitán.

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