El fervor que despiertan los últimos partidos de Lionel Messi con la Selección es enorme, y eso se refleja en los precios a los que se revenden las entradas para ver a la Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 26™.

“Hay una preocupación acá, chicos. ¿Cuál es la preventa de entradas? Los precios. Se volaron los precios”, contó Juan Manuel Lacanette desde Dallas.

Luego, el corresponsal de Puro Show afirmó: “Para el partido contra Jordania están pidiendo entre 1.500 y 2.000 dólares”.

Argentina players and fans celebrate after Lionel Messi scored their second goal during the World Cup Group J soccer match between Argentina and Austria in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Sam Hodde)

“La información es que Messi tiene que jugar algunos minutos. Entonces la gente está esperando a último momento para ver si vale pagar la entrada o no vale”, explicó.

La fortuna que costaría ver a la Argentina en 16° de final

“Ni hablemos de 16° de final en Miami. Ya se habla de 5.000, 6.000, 7.000 dólares. Y más para arriba también. Depende el rival”, reveló.

“Mucha gente si vende su entrada a 3.000 o 4.000 dólares se paga el viaje”, cerró respecto del dilema que enfrentarían los hinchas de Argentina de todo el mundo.