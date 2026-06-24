Mientras Lionel Messi festeja por quinta vez su cumpleaños en medio de una concentración mundialista de la Selección Argentina, Mario Pergolini lo homenajeó en Otro Día Perdido con un video generado por Inteligencia Artificial que se las trae.

En ese sentido, la producción del ciclo de eltrece puso al aire un video en el que s exalta el patriotismo de Lionel a la hora de elegir la casaca argentina pese a haber sido adoptado por España. “España te dio abrigo / te ayudó a crecer / pero nunca dudaste / qué camiseta defender”, dice la canción.

Además, el video también destaca la capacidad del Diez de unir a todos los argentinos pese a la grieta política que los separa desde hace años. “Y en este país que se parte / por cualquier discusión / vos nos juntaste a todos / detrás de una ilusión”, se puede oír en junto a imágenes de antagonistas irreconciliables.

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LIONEL MESSI MOSTRÓ LA INTIMIDAD DE SU CUMPLE: “LINDA SORPRESA”

Es la quinta vez que Lionel Messi festeja su cumpleaños en plena COPA MUNDIAL™, y luego de que Antonela Roccuzzo le dedicara un tierno posteo que él respondió con dulzura, el capitán de la Selección Argentina compartió una foto con la intimidad de la víspera de su 39 aniversario.

Lionel Messi con sus compañeros de la Selección Argentina en su cumpleaños 39. (Foto: @LeoMessi)

“Anoche arrancamos con una linda sorpresa”, afirmó Leo sobre la imagen que lo mostraba abrazado a Rodrigo De Paul, Lisandro Martínez, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi y dos integrantes del cuerpo técnico.

“¡Gracias!“, remató el crack.

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