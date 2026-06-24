Vicky y Stefy Xipolitakis se sumaron a los festejos por los 39 años de Lionel Messi con un video que publicaron en Instagram y que rápidamente se volvió viral. Las hermanas aparecen con las camisetas de la Selección Argentina y la cara pintada de azul y blanco, cantándole el feliz cumpleaños al capitán del equipo nacional con toda la energía que las caracteriza.
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En el clip, las mediáticas muestran su fanatismo por el astro rosarino con stickers y el hashtag #CumpleLEO, y le dedicaron unas palabras cargadas de emoción: le agradecieron por “devolvernos la ilusión” y por “tantas alegrías”. El posteo acumuló miles de reacciones en pocas horas.
LAS XIPOLITAKIS FESTEJARON EL CUMPLEAÑOS DE MESSI
Las hermanas no se guardaron nada a la hora de festejar. Vicky y Stefy aparecen en el video completamente caracterizadas: camisetas oficiales de la Albiceleste y pintura facial azul y blanca, en el look clásico de los hinchas más apasionados.
El resultado fue un saludo tan divertido como emotivo, que captó la atención de sus seguidores y de los fanáticos del fútbol por igual.
La publicación fue hecha desde la cuenta de Victoria Xipolitakis, que tiene una comunidad activa en redes y suele compartir contenido ligado a la actualidad y al entretenimiento.
El posteo llegó en el marco de una jornada en la que figuras del espectáculo, el deporte y la política se volcaron a las redes para saludar a Messi en su día.
POR QUÉ EL CUMPLEAÑOS DE MESSI MOVILIZA A TODO EL PAÍS
Lionel Messi cumplió 39 años y, como cada 24 de junio, Argentina entera se detiene a celebrarlo. Desde que el capitán de la Selección le dio al país la tan ansiada Copa del Mundo en Qatar 2022, el vínculo entre el rosarino y los argentinos se resignificó para siempre. Cada cumpleaños se convierte en una oportunidad para renovar ese agradecimiento colectivo que trasciende el fútbol.