Vicky y Stefy Xipolitakis se sumaron a los festejos por los 39 años de Lionel Messi con un video que publicaron en Instagram y que rápidamente se volvió viral. Las hermanas aparecen con las camisetas de la Selección Argentina y la cara pintada de azul y blanco, cantándole el feliz cumpleaños al capitán del equipo nacional con toda la energía que las caracteriza.

En el clip, las mediáticas muestran su fanatismo por el astro rosarino con stickers y el hashtag #CumpleLEO, y le dedicaron unas palabras cargadas de emoción: le agradecieron por “devolvernos la ilusión” y por “tantas alegrías”. El posteo acumuló miles de reacciones en pocas horas.

LAS XIPOLITAKIS FESTEJARON EL CUMPLEAÑOS DE MESSI

Las hermanas no se guardaron nada a la hora de festejar. Vicky y Stefy aparecen en el video completamente caracterizadas: camisetas oficiales de la Albiceleste y pintura facial azul y blanca, en el look clásico de los hinchas más apasionados.

Las Xipolitakis se transformaron en hinchas para cantarle el feliz cumple a Messi. Crédito Instragram

El resultado fue un saludo tan divertido como emotivo, que captó la atención de sus seguidores y de los fanáticos del fútbol por igual.

La publicación fue hecha desde la cuenta de Victoria Xipolitakis, que tiene una comunidad activa en redes y suele compartir contenido ligado a la actualidad y al entretenimiento.

Vicky y Stefy Xipolitakis con camiseta de la Selección Argentina y cara pintada de azul y blanco cantándole el feliz cumpleaños a Lionel Messi. Crédito: Instagram Por: Instagram

El posteo llegó en el marco de una jornada en la que figuras del espectáculo, el deporte y la política se volcaron a las redes para saludar a Messi en su día.

POR QUÉ EL CUMPLEAÑOS DE MESSI MOVILIZA A TODO EL PAÍS

Lionel Messi cumplió 39 años y, como cada 24 de junio, Argentina entera se detiene a celebrarlo. Desde que el capitán de la Selección le dio al país la tan ansiada Copa del Mundo en Qatar 2022, el vínculo entre el rosarino y los argentinos se resignificó para siempre. Cada cumpleaños se convierte en una oportunidad para renovar ese agradecimiento colectivo que trasciende el fútbol.