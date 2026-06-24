La polémica que se generó alrededor de la figura de Lionel Messi sumó un nuevo capítulo con un fuerte cruce mediático entre José Chatruc y Diego Brancatelli.

El exfutbolista apuntó contra el periodista por sus comentarios sobre la Selección Argentina y el capitán albiceleste, mientras que el panelista recogió el guante y salió a responderle públicamente.

CHATRUC APUNTÓ CONTRA LOS CRÍTICOS DE MESSI

En medio del debate que se instaló tras la difusión de una falsa información vinculada al entorno de Messi, Chatruc cuestionó a quienes suelen manifestar opiniones críticas sobre la Selección Argentina y sus referentes.

“Hay periodistas que evidentemente tienen algún problema, porque uno puede ser de un partido político o de otro, pero esto es Argentina, trasciende y nos atraviesa a todos”, expresó.

Luego mencionó directamente a Brancatelli y a Julia Mengolini. “Brancatelli, que lo amenazó; Mengolini, que vive tirándole mier... Un tipo como Messi que nos representa de manera espectacular”, lanzó.

El exjugador fue todavía más duro al referirse al periodista. “Amenazar a Messi públicamente es de una persona a la que no le da la cabeza. Es un tipo que no es creíble. Es lamentable”, sostuvo.

Diego Brancatelli confirmó que contrajo coronavirus por segunda vez.

LA RESPUESTA DE BRANCATELLI

Las declaraciones de Chatruc no tardaron en llegar a oídos de Brancatelli, quien decidió responder y aclarar cuál es su postura respecto de la Selección y de Messi.

“Me han dicho anti Selección y cero. Amo a la Selección. Fui a los Mundiales de Qatar, Rusia y Brasil. Amo el fútbol”, explicó.

El periodista remarcó que sus cuestionamientos estuvieron relacionados con el rol público de los futbolistas y no con su admiración deportiva. “Di mi postura sobre cómo yo creía que los jugadores debían pararse, dado que son referentes. Eso no me hace menos fanático de la Selección ni de Messi”, afirmó.

Incluso fue más allá al hablar del capitán argentino: “¿A quién no le gusta Messi? Si te gusta el fútbol, no puede no gustarte Messi. Mis nenes son fanáticos de él, lo aman”.

José Chatruc

UN NUEVO CAPÍTULO DE LA GRIETA FUTBOLERA

Lejos de bajar el tono, Brancatelli también respondió a los cuestionamientos personales de Chatruc. “Es Pepe Chatruc, ¿qué le vas a pedir peras al olmo? Ni me conoce. Nunca amenacé a Messi. Él repite como un loro lo que escucha en otros medios”, disparó.

Por último, rechazó las acusaciones y aseguró que no tiene problemas en sostener públicamente sus opiniones. “Me quieren poner en un lugar en el que no estoy. Si yo estoy en un lugar, lo digo y me la banco”, concluyó.