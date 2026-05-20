El conflicto estalló durante una nota, cuando Manguel afirmó que no habla con su colega porque “dijo cosas muy feas”. “Si puedo evitar saludar a este señor, lo agradecería un montón; me caés pésimo y eso se sabe”, disparó Manguel frente a las cámaras.
Brancatelli intentó desviar la atención entre risas apelando al logro de su colega: “Estás con la ganadora del Martín Fierro, yo no gané nada”.
“¿Es un cruce en vivo? Ganaste un Martín Fierro, buenísimo”. Ante la frialdad de su respuesta, la comunicadora se mostró visiblemente molesta por la actitud del militante y sentenció frente a las cámaras: “Viste que no le sale decir felicitaciones”.
El video del momento no tardó en viralizarse, confirmando que la reconciliación entre ambos está lejos de ocurrir.
EL MOTIVO DEL ESCÁNDALO ENTRE ROMINA MANGUEL Y DIEGO BRANCATELLI
Hacia el final de la nota, cuando parecía que el cruce no podía ponerse más tenso, Brancatelli realizó una fuerte declaración de tinte político que terminó por dinamitar cualquier tipo de filtro. “¿Sabés por qué no me quiere? Porque yo digo ‘aguante Palestina’, por eso”, lanzó el panelista con tono provocador.
La conductora se quedó unos segundos en silencio para luego destrozarlo con un insulto categórico: “Qué pedazo de sore... Estudiá si alguna vez querés decir algo en serio”.