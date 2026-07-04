El paso del tiempo suele sorprender a cualquier padre y eso es exactamente lo que hoy atraviesan Sabrina Rojas y Luciano Castro. Mientras acompañan el crecimiento de sus hijos, Esperanza, de 13 años, y Fausto, de 11, la conductora reveló que la mayor ya está viviendo su primer vínculo amoroso.

En una entrevista con Pronto, Sabrina habló de esta nueva etapa familiar y admitió que, aunque el corazón se le estruja al escuchar que su hija le cuenta sobre el chico que le gusta, hace un esfuerzo por mantener la calma para que la confianza entre ambas siga intacta.

EL PRIMER NOVIO DE ESPERANZA CASTRO

Durante la charla con el periodista Nico Peralta, Rojas destacó la relación que mantiene con sus hijos y aseguró que siempre intentó construir un vínculo basado en el diálogo.

"Mis hijos son muy espectaculares. El otro día lo hablaba con Luciano: desde bebés nosotros no sabemos lo que es que hagan un berrinche tirados en el piso. Son educados, nobles y buenos. Nos la hicieron muy fácil“, expresó con orgullo.

Luego sorprendió al confirmar que Esperanza ya comenzó su primer romance. "Ya me dijo: ‘Tengo novio’ y yo la acompaño“, contó.

CÓMO REACCIONÓ SABRINA ROJAS

La actriz reconoció que escuchar hablar de sentimientos y de un novio no es sencillo para una madre, aunque considera fundamental no reaccionar con miedo para que su hija continúe confiando en ella.

"Me impacta cuando me dice: ‘Me gusta un chico’ y el corazón se me estruja, pero al mismo tiempo tengo que fingir naturalidad porque necesito que mi hija confíe. Si ella ve que me asusto, va a pensar que no puede contarme más las cosas“, explicó.

Por ese motivo, aseguró que suele preguntarle cómo está, cómo es el chico y cómo avanza ese vínculo, intentando que las conversaciones fluyan con naturalidad.

Sabrina Rojas mostró lo grande que está Esperanza, su hija con Luciano Castro. Foto: IG | rojassasi

LOS LÍMITES QUE LE PUSO A SU HIJA

Aunque entiende que Esperanza está creciendo, Sabrina dejó en claro que todavía considera que hay experiencias para las que falta tiempo.

"Esperanza tiene 13 años pero se autopercibe de 16. Está con el tema de la matiné, pero no va porque considero que es muy chiquita todavía. Las ganas las tiene y ya está noviando, pero como pueden noviar dos niños de 13 años“, comentó entre risas.

Además, explicó que el adolescente con el que sale su hija es un amigo del barrio y que conoce a toda su familia, algo que le transmite tranquilidad.

"Conozco a su familia y son divinos. Trato de contenerla y acompañarla. Le digo que, si le gusta un chico, tiene que ser de su edad, como mucho de 14 años. Intento retrasarle esas ganas para que no queme etapas, pero tampoco obligarla a ser alguien que no es“, concluyó.