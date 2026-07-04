Osvaldo Laport volvió a hablar con total franqueza sobre su intimidad con Viviana Sáez y sorprendió al confesar que, después de casi cinco décadas de pareja, mantienen una costumbre muy particular a la hora de ir a dormir. El actor, que hoy brilla en la adaptación teatral de Billy Elliot, se sinceró en el estudio de Vuelta y media (Urbana Play) y no dudó en contar los detalles.

“Todavía seguimos durmiendo desnudos con mi mujer”, lanzó sin pudor el reconocido actor y de inmediato aprovechó para argumentar que lo hacen como “una forma de alimentar la continuidad”.

LA REFLEXIÓN SOBRE EL AMOR DE OSVALDO LAPORT

En otro tramo de la entrevista, Sebastián Wainraich le preguntó “cómo se hace” para mantener una relación sentimental durante más de 40 años y Osvaldo Laport aseguró: “No hay ninguna fórmula”.

“Me parece que tiene que ver con la elección”, explicó sobre el amor y consideró: “Sobre todo cuando entendemos que hay buenas voluntades de ambas partes, más allá de un sentimiento”.

Después de 47 años en pareja, Osvaldo Laport habló con total naturalidad sobre la intimidad que comparte con Viviana Sáez. Crédito: captura Urbana Play

Asimismo, posteriormente aseguró que lo mejor que han hecho juntos fue su hija Jazmín, que actualmente tiene 30 años. “Aprendí a tomar distancia pero jugamos mucho. Jugamos mucho con Jazmín”, añadió sobre el vínculo que mantienen, y agregó que se siguen divirtiendo como cuando era niña: “Tenemos un bailecito que bailamos todo el tiempo”.

LA HISTORIA DE AMOR QUE ATRAVIESA DÉCADAS

La historia de Osvaldo Laport y Viviana Sáez es una de esas que atraviesan décadas y se mantiene firme a pesar del paso del tiempo. Con más de cuarenta años de relación, la pareja sigue sorprendiendo por la solidez de su vínculo y la calidez con la que transitan la vida juntos.

Osvaldo Laport y Viviana Sáez en una foto de pareja Por: Instagram

Durante la entrevista ante Sebastián Wainraich, Laport fue invitado a hablar sobre la convivencia y las costumbres que mantienen la conexión viva después de tantos años. El actor reconoció que, lejos de los códigos modernos de conquista, se siente tranquilo y muy elegido en su pareja.

Ante una pregunta sobre si se considera “retirado” de la conquista, Laport aclaró: “No, todavía seguimos durmiendo desnudos con mi mujer”. El actor remarcó que para él esa costumbre es mucho más que un detalle: “Es hermoso. Y sí. Es una forma de alimentar la continuidad...”.

Laport contó que, para él, compartir la cama es una oportunidad para acortar los enojos y sostener el vínculo. “Esto dicho con todo el respeto del mundo. No es una crítica, pero sabiendo que hay muchas personas que duermen en habitaciones separadas o en camas separadas, ¡qué pérdida de tiempo! Dios mío”.