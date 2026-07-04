Laurita Fernández vivió una noche que no va a olvidar. La actriz compartió en Instagram un nuevo álbum de fotos de su viaje a Francia, esta vez centrado en su primer recorrido nocturno por la capital francesa, y no pudo contener la emoción.

“Agradecí, lloré. Lloré, agradecí. Noches de película en Paris 🇫🇷🫶🏻🌙”, escribió al pie de las imágenes.

LA EMOCIÓN DE LAURITA FERNÁNDEZ FRENTE A LA TORRE EIFFEL

El álbum arranca con el atardecer todavía encendido: Laurita aparece de espaldas frente a la Basílica del Sagrado Corazón, en Montmartre, con un vestido rojo que se roba varias de las tomas, y también junto a la iglesia de Saint-Vincent-de-Paul, con el cielo rosado como fondo. Pero el clima cambia por completo cuando cae la noche. Ahí llega la imagen que más repercusión tuvo: un abrazo con su novio, el polista Matías Busquet, frente a la Torre Eiffel completamente iluminada, durante un paseo en barco por el Sena.

Laurita Fernández y un abrazo frente a la torre Eiffel. Crédito Instagram @holasoylaurita Por: Instagram @holasoylaurita

UNA NOCHE DE PELÍCULA POR LAS CALLES DE PARÍS

El Moulin Rouge, otra postal del viaje. Instagram @holasoylaurita Por: Instagram @holasoylaurita

Laurita se ausentó unos días de La cena de los tontos, la obra que protagoniza en la calle Corrientes, para cumplir con un compromiso comercial en Europa, mientras Daniela Pantano ocupó su lugar en el escenario porteño. En paralelo, la escapada le permitió compartir con Busquet un capítulo más de su relación, que ya había tenido otro hito romántico el mes pasado durante un viaje a las Cataratas del Iguazú.