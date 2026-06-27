Laurita Fernández se tomó una pausa de La cena de los tontos, la obra que protagoniza en la calle Corrientes, y viajó a París. La conductora publicó en Instagram su primer albúm desde la capital francesa bajo el título “Bonjour, macarrons, y 39 grados a la sombra”, una secuencia de imágenes que combina turismo, gastronomía y esa Torre Eiffel de postal que, vista en vivo, sigue sin decepcionar.

El recorrido arrancó de día, a pie y con mucho sol. Una de las primeras fotos la muestra sola en la explanada del Jardín de las Tullerías: vestido blanco con encaje, zapatillas deportivas y un pañuelo floral en el cabello.

Laurita Fernández, en el Jardín de las Tullerías. Crédito: Instagram Por: Instagram holasoylaurita

Laurita Fernández Frente a la Torre Eiffel Por: Instagram holasoylaurita

Laurita Fernández frente a Notre-Dame. Crédito: Instagram Por: Instagram holasoylaurita

MACARONS Y TORRE EIFFEL: LO QUE NO PUEDE FALTAR EN UN VIAJE A PARÍS

La parada gastronómica quedó en una sola imagen, pero con todo el protagonismo que el título anticipa: una vidriera repleta de macarons en al menos ocho sabores —verde pistache, amarillo limón, naranja, rosa frambuesa, marrón chocolate y blanco vainilla— con helados y bombones de chocolate al lado. Un clásico que Laurita no se saltó.

Laurita Fernandez: Bonjour 🇫🇷 , macarrons, y 39 grados a la sombra 🌡️ Por: Instagram