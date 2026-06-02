Laurita Fernández y su pareja, Matías Busquet, decidieron tomarse unos días de descanso de sus intensas agendas laborales para disfrutar de un viaje soñado.

El destino elegido no fue otro que las imponentes Cataratas del Iguazú, una de las maravillas naturales del mundo. A través de sus redes sociales, la bailarina y conductora compartió un video íntimo y exclusivo que muestra la espectacular intimidad de su estadía en un hotel de primer nivel.

UN DESAYUNO EXCLUSIVO CON VISTA AL PARAÍSO

En las imágenes compartidas en sus historias de Instagram, se puede ver un fragmento de la intimidad de la pareja durante las primeras horas de la mañana. Matías Busquet aparece relajado, de espaldas, disfrutando de un abundante y Premium desayuno que incluye huevos revueltos, frutas frescas, panificados y café.

CRÉDITO: Instagram

La mesa está dispuesta en la terraza del Gran Meliá Iguazú, el prestigioso Meliá Iguazú Spa & Resort, el único hotel ubicado dentro del propio Parque Nacional, lo que les permite tener una perspectiva inigualable de la naturaleza misionera.

Con la frase “HOLA CATARATAS, al fin te conozco”, acompañada de un emoji con ojos de corazón, Laurita Fernández expresó su emoción por visitar este emblemático destino argentino.

El video realiza un paneo espectacular que va desde la tranquilidad del sector gastronómico del hotel, pasando por la pileta, hasta hacer un impactante zoom en las majestuosas Cataratas del Iguazú, envueltas en su clásica e imponente bruma.