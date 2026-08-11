José Chatruc habló por primera vez públicamente sobre su separación de Sabrina Rojas y fue contundente al referirse al final de la relación. En diálogo con Sálvese Quien Pueda, el exfutbolista aseguró que atraviesa un momento difícil, aunque destacó los buenos recuerdos que conserva de la pareja.

Consultado directamente sobre cómo se encuentra después de la ruptura, Chatruc respondió: “Estoy bien. Ya hablamos, habló ella y simplemente comparto todo lo que dijo. Son momentos difíciles, obviamente, cuando las cosas no funcionan como uno quería”.

Sin embargo, lejos de alimentar cualquier polémica, el exdeportista destacó el vínculo que logró construir con la actriz durante el tiempo que estuvieron juntos: “La pasamos muy bien, tenemos un lindo recuerdo y ahora, por supuesto, quedamos con una relación muy linda. Ella sabe que puede contar conmigo para lo que sea”, aseguró.

José Chatruc en la nota que reprodujo SQP. Foto: Captura (América)

Una de las frases más contundentes de la entrevista llegó cuando Chatruc reconoció que, pese al cariño que todavía existe, hubo algo fundamental que cambió entre ellos: “La distancia, el Mundial, yo tuve mucho trabajo, también con poca batería y eso también a veces afecta”, explicó.

“Por ahí hubo algún desencuentro y lo más maduro en esta altura de nuestra vida por ahí es, como ella dijo en su programa, por ahí no perder tiempo y mirar para adelante”, cerró.

Foto: Instagram (@rojassasi)

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SABRINA ROJAS FULMINÓ A GRISELDA SICILIANI AL HABLAR DEL ESTRENO DE LA SERIE DE MORIA CASÁN: “NO QUIERO CRUZARME A ESA MUJER”

Sabrina Rojas sorprendió con un filoso comentario al referirse al estreno de la serie de Moria Casán, que tiene a Griselda Siciliani como protagonista. Aunque contó que recibió una invitación para asistir al evento, dejó en claro que no piensa ir y explicó el verdadero motivo con una frase que no pasó inadvertida.

Todo comenzó en Sálvese Quien Pueda, cuando en medio de un debate sobre la presentación de la ficción le recordaron que también había sido convocada para el estreno: “Me invitaron también”, confirmó Sabrina.

Sin embargo, enseguida dejó en claro que rechazará la invitación. “No voy a ir. La voy a ver después, tranquila, en mi casa. No voy a ir al estreno, claramente. No me interesa lo más mínimo”, disparó, tajante.

Foto: Captura (América)

Fue entonces cuando sus compañeros le hicieron notar quiénes estarán presentes en la avant premiere de la producción. Al escuchar la mención de la protagonista, Sabrina lanzó una frase que dejó al descubierto que no tiene intenciones de compartir el mismo espacio con Griselda Siciliani: “Claro, imagínense. No quiero cruzarme a esa mujer“, sentenció, sin vueltas.

Las palabras de la conductora reavivaron las versiones sobre la tensa relación que mantiene con Siciliani, luego de la polémica que se desató meses atrás cuando trascendió el vínculo de la actriz con Luciano Castro, expareja y padre de los hijos de Sabrina.

¡Tremendo!