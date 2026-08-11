A poco más de un año de su separación de Darío Cvitanich, Chechu Bonelli dejó en claro que la relación con el padre de sus tres hijas atraviesa un momento muy distante. Después de que se conociera que exfutbolista se comprometió con Ivana Figueiras, la periodista fue abordada por Intrusos y habló sin filtros sobre el particular vínculo que mantiene actualmente con su expareja.

Cuando el cronista le explicó que la consulta estaba relacionada con una supuesta propuesta de casamiento, fue contundente: “No tengo ni idea. Siempre agarro el rebote de cosas que yo no tengo nada que ver. No tengo diálogo, no tengo diálogo”, repitió Chechu.

Ante la posibilidad de que esa situación pudiera cambiar en el futuro, la periodista expresó un deseo: “Ay, ojalá, sí, ojalá que el tiempo ayude. Me encantaría, por todo, por mis hijas, sobre todo. Hoy mi relación con él es a través de mails. Es por mail y tenemos cuarenta y ocho horas para contestarnos”, reveló.

Foto: Instagram (@chechubonelli)

Y agregó: “Nunca le presté atención a los mails, hoy le tengo que prestar atención a los mails. Es todo el tipo de diálogo que hoy tengo y con abogados de por medio”.

Bonelli también explicó que existe una serie de acuerdos que ambos deben respetar y que, pese a las diferencias, ella intenta cumplir con su parte: “Tenemos acuerdos firmados donde trato de respetarlo también por él, por su pareja, y trato de ser supereducada y tratar de entender cosas, aunque por ahí puedan llegar a costarme o no”, señaló.

Sin embargo, detrás de esa postura medida hay un desgaste evidente: “Sinceramente, con una mano en el corazón, estoy cansada. Hace poco una situación particular donde tuve que llamarlo y tener un diálogo con él, pero bueno, son como excepciones a la regla”, confesó.

Foto: Instagram (@figueirasivana)

Otro de los momentos más llamativos de la entrevista apareció cuando el cronista le contó que Cvitanich había señalado que Ivana Figueiras intentaba mediar para recomponer el vínculo entre él y Chechu: “No, no, nunca lo sentí”, aseguró.

Y marcó cuál considera que debería ser el camino para solucionar sus diferencias: “El que tiene que de última tener una comunicación conmigo es él. No tiene que haber ningún tipo de mediadora o mediador”.

“Hoy mi relación con él es a través de mails. Es por mail y tenemos cuarenta y ocho horas para contestarnos”.

Más allá de la relación entre Cvitanich y Figueiras, Bonelli dejó en claro que lo que más le molesta es terminar involucrada en situaciones que, según considera, ya no le corresponden: “Desde el momento que uno sube y expone cosas, hay rebotes. En este caso, hay situaciones de ellos que siempre termino yo en el medio cuando no debería porque no formo más parte de la vida de Darío”, explicó.

“Trato de no subir cosas que generen polémica. Trato de no exponer mucho mi vida privada”, sostuvo. Y sobre los rumores de compromiso entre Cvitanich y Figueiras, cerró, sincera: “Sabía que iba a pasar esto, claramente”.

“Desde el momento que uno sube y expone cosas, hay rebotes. En este caso, hay situaciones de ellos que siempre termino yo en el medio cuando no debería porque no formo más parte de la vida de Darío”.

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IVANA FIGUEIRAS Y DARÍO CVITANICH ESTALLARON CONTRA LAS VERSIONES DE PELEA EN UN RESTAURANTE: “ES ACOSO”

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich quedaron en el centro de la polémica después de que trascendieran versiones sobre un supuesto escándalo que habrían protagonizado durante una cena en el Palacio Duhau. Según lo que comenzó a circular, la pareja habría tenido una fuerte pelea, con gritos y hasta una presunta revisión del teléfono.

Lejos de dejar pasar la información, Ivana salió con los tapones de punta en sus redes sociales y desmintió categóricamente el episodio: “El viernes fui a cenar al @palaciuduhau, lugar que yo pensé era un privado, pero me doy cuenta que llaman gente para que se sienten al lado de la mesa, coma sola y encima invente cosas”, comenzó diciendo la modelo en Instagram Stories.

“Cuando ya estábamos terminando de comer llega un tipo solo, se sienta de espaldas a mi novio, me empieza a mirar y a hacerme señas. Yo pensé que era alguien intentando levantarme y obviamente no le dije nada a Darío para no armar quilom... Se lo conté recién al otro día”, siguió.

Foto: Captura de Instagram Stories (@figueirasivana)

Resulta que hoy hay mil fotos más comiendo e inventando cualquier cosa. Cómo que yo grité o le revisé el teléfono. Por favor, si hay un video mío gritándole mándenmelo que no me di cuenta", cerró, furiosa.

Para respaldar su versión, Figueiras también publicó parte de una conversación de WhatsApp que mantuvo con Cvitanich después de la cena. En el intercambio, Ivana le cuenta que había identificado al hombre que la había estado mirando durante la cena: “Gordi era este. El que no me paraba de mirar. Yo sabía, Dios. Estoy harta. No podemos ni ir a cenar tranquilos”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@figueirasivana)

Darío, por su parte, le respondió sorprendido y ambos coincidieron en que las versiones que comenzaron a circular eran inventadas: “Cualquiera, están inventando ahora. Ponemos en las redes algo los dos, olvidate. No pueden inventar una cosa así”, se pudo leer en uno de los mensajes del exfutbolista.

“Estaría bueno que dejen de acosarme. El teléfono que tengo en las fotos es MÍO. Lo que hacen es ACOSO”, concluyó en su última publicación, en referencia a las imágenes que difuron en Intrusos.

Foto: Captura de Instagram Stories (@figueirasivana) Por: Fabiana Lopez

En medio de esta polémica, Darío decidió dejar en claro su postura y despejar las especulaciones que surgieron en todo a la información del programa de América: “Esto es una mentira absoluta, fue un día, un finde y una cena hermosa. Paremos con esta locura, no se puede escribir y decir cualquier cosa... ni mucho menos inventar situaciones que jamás pasaron, son impresentables”, expresó sobre la captura de X (antes Twitter) del ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en la que ahondaron en este tema.

¡Tremendo!