Ivana Figueiras volvió a dar que hablar en las redes sociales con un mensaje cargado de amor para Darío Cvitanich, aunque también con una frase que muchos interpretaron como una fuerte indirecta para Natalie Pietra -la actual pareja de su ex, Tomás Guarracino- con quien mantiene un fuerte litigio legal.

A casi un año de haber comenzado su relación con el exfutbolista, la empresaria dejó en claro que atraviesan un gran momento sentimental. Tras disfrutar de un domingo familiar en Baradero junto a la familia de Cvitanich, Ivana abrió su corazón con una publicación que rápidamente generó repercusión: “Gracias por bancarme en uno de los momentos más difíciles de mi vida“, comenzó diciendo.

“Mientras otros te traicionan y te clavan puñales. Sos el hombre que siempre soñé tener al lado. Te amo”, agregó, eb sus redes sociales, acompañando sus palabras con una romántica postal de ellos juntos.

Foto: Captura de Instagram Stories (@figueirasivana) Por: Fabiana Lopez

La declaración no pasó inadvertida, especialmente por la referencia a las traiciones y los “puñales”, una frase que llega en medio de una situación personal delicada para la Ivana. Es que, días atrás, trascendió que Figueiras fue denunciada por presunta violencia psicológica y hostigamiento por Natalie.

Según habían informado en Sálvase Quien Pueda, Pietra se presentó junto a su abogada ante el Juzgado de Familia N° 2 de Tigre para impulsar la causa y exponer los episodios que asegura haber atravesado. De acuerdo con la información difundida en el ciclo televisivo, la modelo habría aportado audios y conversaciones privadas que podrían ser incorporados al expediente como elementos de prueba.

En este contexto, el mensaje de Ivana a Cvitanich cobró una dimensión especial. Mientras atraviesa un momento complejo en el plano judicial, eligió refugiarse en su pareja y dedicarle palabras de profundo agradecimiento, aunque dejando entrever que todavía hay heridas abiertas con personas de su entorno.

Ivana Figueiras: “Mientras otros te traicionan y te clavan puñales. Sos el hombre que siempre soñé tener al lado. Te amo”.

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IVANA FIGUEIRAS ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS LA DENUNCIA DE LA NOVIA DE SU EX Y LANZÓ GRAVES ACUSACIONES

El conflicto entre Ivana Figueiras y Natalie Pietra, la actual novia de su ex, Tomás Guarracino (con quien tiene a su hija, Suri), sumó un nuevo capítulo explosivo. Luego de que la mujer la denunciara públicamente por presunto hostigamiento, amenazas y violencia física, la modelo salió a defenderse en Sálvese Quien Pueda y dio su versión de los hechos.

En diálogo telefónico con el ciclo que conduce Yanina Latorre, Ivana rechazó de plano las acusaciones y aseguró que jamás intentaría influir negativamente en la relación de su hija con la pareja de su padre: “Yo lo que más quiero es que el papá de mi hija sea feliz, tenga una vida feliz”, comenzó diciendo.

Sin embargo, lejos de quedarse ahí, la Ivana apuntó directamente contra la Natalie y aseguró que desde que comenzó la relación con Tomás, algo cambió en él: “Desde que conoció a esta chica se metió en una oscuridad tremenda. No lo veo yo, lo ve todo el mundo”, disparó.

Foto: Instagram (@figueirasivana)

En otro tramo de la charla, Ivana dejó una de las frases más fuertes de la noche al referirse a la mujer: “Es una persona que me da miedo, realmente. Ella me da pánico, me da miedo. Creo que es una chica que está muy mal en serio”.

La modelo también afirmó haber recibido mensajes y testimonios de personas cercanas a la actual pareja de su ex: “Me escribió una chica de Uruguay diciéndome lo bien que hacés en no dejar ir a tu hija. El ex de ella me llamó a mí para pedirme, por favor, que recolecte toda la violencia de esta chica”, afirmó.

Por último, reveló un episodio que, según su relato, fue determinante para tomar distancia: “Vino Suri llorando a decirme que el padre estaba desfigurado por haber jugado al fútbol. Después me enteré que era ella (por Natalie) que le tiró algo en la cara y Tomás terminó en una guardia”, concluyó.