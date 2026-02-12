Ivana Figueiras habló en La Mañana con Moria sobre la elección de la China Suárez como imagen de una campaña de lencería y no esquivó la polémica que rodea a la actriz en medio de su enfrentamiento mediático con Wanda Nara por Mauro Icardi.

La modelo y empresaria explicó por qué volvió a convocarla y dejó en claro que su decisión fue estrictamente profesional.

Captura de pantalla de eltrece, La Mañana con Moria.

“Yo con ella ya trabajé hace tres años y volvimos a trabajar juntas. Nos gusta trabajar con ella porque es muy linda, las fotos salen increíbles y es profesional. Estamos muy contentas”, aseguró Figueiras.

Consciente del revuelo que podía generar la campaña, Ivana fue contundente: “Sabía que se podía armar revuelo, pero no soy una persona prejuiciosa. Encasillar a alguien, no. Es trabajo y yo no estoy en ningún bando”, afirmó, en clara alusión a la disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

Sobre su vínculo con la actriz, aclaró: “Con ella me llevo bien. Tenemos súper buena onda. No somos amigas, tenemos una relación laboral”.

Foto de Instagram @sangrejaponesa

Foto de Instagram @sangrejaponesa

IVANA FIGUEIRAS REVELÓ SI LA CHINA SUÁREZ HUELE BIEN TRAS LA CAMPAÑA EN LENCERÍA

“¿Ella huele rico?”, le consultó el notero de eltrece.

“Sí. Es una bomba”, contestó Ivana Figueiras, tajante y sin meterse en polémicas.