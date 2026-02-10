La polémica estalló en las redes sociales y no tardó en llegar a la televisión. Luego de que Eugenia “la China” Suárez fuera duramente criticada por modelar para su marca, Ivana Figueiras decidió enfrentar los cuestionamientos y fue tajante al explicar por qué volvió a elegirla como imagen, tres años después de la primera colaboración.

En una nota que brindó al programa A la tarde, la empresaria dejó en claro que su vínculo con la actriz es estrictamente laboral y cuestionó con dureza la liviandad con la que muchos opinan sobre la vida ajena.

“¿Por qué no lo voy a volver a hacer tres años después? Sería como encasillarla en un lugar en donde me parece que nadie está tan limpio para hablar con tanta liviandad de cosas”, lanzó Ivana, sin filtro.

Foto: Captura (América)

Además, Figueiras remarcó que su decisión pasa exclusivamente por el trabajo y no por la vida privada de la actriz: “Más allá de que la podés juzgar o no y que cada uno haga lo que quiera, porque tampoco me voy a poner la bandera. O sea, a ver, lo mío es trabajo, entonces yo no me meto en la vida privada”.

Sin embargo, lo que más la impactó fue el nivel de agresividad que se desató en redes sociales, especialmente entre mujeres: “A mí me sorprende la cantidad de odio. Esto más allá de lo de la China. O sea, como las mujeres, el odio que tienen”, reflexionó.

Visiblemente indignada, Ivana fue más allá y contó situaciones que la dejaron helada: “Hasta fotos de donde hay menores, ¿viste? Pero bueno, es también el odio que hay en la sociedad”, cerró, concreta.

China Suárez (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

CHINA SUÁREZ HABLÓ POR PRIMERA VEZ DEL FUERTE POSTEO DE WANDA NARA EN EL QUE LA LLAMÓ “ZORRA”

Después de años de silencio, Eugenia “la China” Suárez habló como nunca antes del episodio que marcó un antes y un después en su vida pública: el tuit que le dedicó Wanda Nara en 2021 y que la señaló con una frase que quedó grabada en la memoria del espectáculo argentino: “otra familia que te cargaste por zorra”.

En La Mañana con Moria, la actriz aceptó hacer una retrospectiva y contó cómo atravesó ese momento, lejos del foco que estuvo puesto casi exclusivamente en el matrimonio de Wanda y Mauro Icardi y ella había quedado como la tercera en discordia: “Por algo estamos con abogados y hubo juicios y todo, que hasta hoy en día siguen”, aseguró, dejando en claro que las consecuencias no fueron solo mediáticas.

La China explicó que, mientras todo sucedía, intentó seguir adelante: “Yo seguía trabajando, seguía haciendo mi vida y nada, y el tiempo pasó. Pero sí: puse abogados y le hice juicio a quien se lo tenía que hacer”, relató.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Por último, ante la consulta directa sobre si perdió trabajos a raíz de ese conflicto, la entrevistada cerró, contundente: “Sí, hubo una o dos marcas. Y eso también está en el juicio”.