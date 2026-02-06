La confianza que alcanzó Joaquín Ferreira con la China Suárez durante el rodaje de Hija del Fuego, La Venganza de la Bastarda fue muy grande, ya que en la ficción es el viejo amor que la protagonista se reencuentra.

Por eso, el actor que interpreta a Juan Romano se puso colorado al revelar no sólo a qué huele la China, después de las despiadadas chicanas de Wanda Nara, sino además cómo fue su encuentro cara a cara Mauro Icardi.

Como si fuera poco, en la charla con Ciudad, Joaquín explicó la forma en que acordó hacer las escenas fogosas con la China Suárez.

Joaquín Ferreira con CIudad.com

Joaquín Ferreira se puso colorado al hablar de la China Suárez y Mauro Icardi (¡Mejor dale play al video de arriba y comprobalo!)

-¿A qué huele la China?

-No sé, hermano, no sé. Sé que huele bien, pero no sé a qué, ja, ja.

Joaquín Ferreira. (Foto: @soyjoaquinf)

-¿Te tuviste un diálogo con ella previa a las escenas de besos, románticas, de intimidad?

-Sí, obvio. Yo encaro siempre esa charla porque siento que la mujer necesita que le preguntes. Sobre todo si se viene laburando hace mucho, antes era muy machista este medio, y yo lo que intento es no pasarme en nada. Entonces siempre pregunto: “¿Con qué estás cómoda? ¿Qué te parece que sí? ¿Qué te parece que no?" Y lo respeto a rajatabla.

Joaquín Ferreira. (Foto: @soyjoaquinf)

-Ahora, la ficción demanda realismo. ¿La China te dice “meté más mano?

-No, no me hace comentarios de eso, no. No, tranqui. Normal.

-¿Con Mauro Icardi tuviste algún intercambio?

-Fuimos a ver el primer capítulo (en los estudios de Disney+ en Buenos Aires) hace como seis meses. Lo saludé.

Mauro Icardi y la China Suárez. Foto: Instagram sangrejaponesa

-¿Te hizo algún comentario o broma?

-Ninguna broma, nada. Re buena onda.

-¿Y hablaban con la China en el rodaje?

-Teníamos diálogo cotidiano, era un grupo de laburo re lindo, que aparte estuvimos un mes y medio en la Patagonia. Obvio, salíamos a comer, o sea, hermoso.

Joaquín Ferreira. (Foto: @soyjoaquinf)

Si bien se estrenó en noviembre por Disney+ y ahora está de lunes a viernes a las 21.15 por eltrece, la ficción se rodó entre marzo y mayo de 2024, parte en San Martín de Los Andes y parte en Buenos Aires.

La situación amorosa de cada uno al momento del rodaje

Es decir que por ese entonces, China Suárez estaba con Lauty Gram, mientras que Mauro Icardi seguía en su crisis final con Wanda Nara, y Joaquín Ferreira estaba soltero...