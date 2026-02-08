La polémica estalló en el mundo del espectáculo después de que Juariu lanzara una versión sobre el cumpleaños de Magnolia, la hija de la China Suárez. Según la periodista, las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi habrían quedado angustiadas tras el festejo en la famosa “casa de los sueños”.

El foco de la controversia fue un detalle: Juariu aseguró que Magnolia usó un traje de baño igual al de la hija menor de Wanda e incluso deslizó que podría tratarse del mismo. El comentario no cayó nada bien y la reacción de la China Suárez no tardó en llegar.

El mensaje de la China Suárez a Juariu (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

A través de sus redes sociales, la actriz disparó sin filtro: “Victoria Braier, alias Juariu, de hostigar a una menor de edad y fomentar el bullying no se vuelve. Hay que ser muy mi…”, escribió en una historia de Instagram.

Leé más:

Las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi no fueron al cumpleaños de Magnolia y estalló el “malla gate”

LA CHINA SUÁREZ FUE CON TODO CONTRA JUARIU POR REVELAR LA INTERNA FAMILIAR DEL CUMPLEAÑOS DE MAGNOLIA VICUÑA

La China, que suele defender con uñas y dientes a sus hijos cada vez que siente que los atacan, esta vez no dejó pasar la situación y apuntó directamente contra la periodista, que señaló que toda la información le llegó de “fuentes cercanas”, que los usuarios de redes identificaron de inmediato como “Wanda Nara”, que trabaja en el mismo canal que la infuencer y panelista de Cortá por Lozano.

El cruce generó un fuerte revuelo entre los seguidores de ambas, que rápidamente tomaron partido y llenaron las redes de mensajes. Mientras tanto, la actriz dejó en claro que no piensa quedarse callada cuando se trata de la exposición de sus hijos.

Por ahora, la polémica sigue sumando capítulos ya que Mauro Icardi mandó un pedido a la Justicia para que obligue a las nenas a ir al cumpleaños de la hija de la China, pero el juez que interviene en la causa se lo negó.

Los mensajes de Juariu que despertaron la furia de la China Suárez:

Posteo de Juariu sobre las hijas de Wanda Nara (Foto: Instagram @juariu)

Posteo de Juariu sobre las hijas de Wanda Nara (Foto: Instagram @juariu)

Posteo de Juariu sobre las hijas de Wanda Nara (Foto: Instagram @juariu)

Posteo de Juariu sobre las hijas de Wanda Nara (Foto: Instagram @juariu)

Posteo de Juariu sobre las hijas de Wanda Nara (Foto: Instagram @juariu)

Posteo de Juariu sobre las hijas de Wanda Nara (Foto: Instagram @juariu)

Posteo de Juariu sobre las hijas de Wanda Nara (Foto: Instagram @juariu)

Posteo de Juariu sobre las hijas de Wanda Nara (Foto: Instagram @juariu)

Leé más:

Revelan dónde planean casarse la China Suárez y Mauro Icardi tras la sentencia de divorcio de Wanda Nara

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.