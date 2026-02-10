La China Suárez volvió oficialmente al mundo del modelaje con una producción fotográfica audaz que marcó su regreso a las campañas de moda. Desde su mudanza a Turquía y tras los conflictos mediáticos con Mauro Icardi y Wanda Nara, la actriz había mantenido un perfil bajo en materia publicitaria, pero ahora volvió y con una mojada de oreja al futbolista.

El regreso se dio de la mano de Ivana Figueiras, para su firma de ropa interior. A través de sus redes sociales, la actriz compartió una serie de imágenes en las que posó con diferentes conjuntos. “Pompavana ’26”, escribió la China Suárez junto a las fotos, etiquetando a la empresaria y al equipo que trabajó en la producción.

Según se pudo observar, la sesión fue realizada en la reconocida casa de los sueños ubicada en Nordelta, un escenario habitual para este tipo de producciones de alto perfil. Sin embargo, la actriz decidió limitar la interacción con sus seguidores y cerró los comentarios del posteo, evitando posibles críticas o mensajes negativos.

LA CHINA SUÁREZ LE MOJÓ LA OREJA A MAURO ICARDI CON SU NUEVO TRABAJO JUNTO A IVANA FIGUEIRAS

A pesar de esa decisión, el impacto fue inmediato: en apenas una hora, las imágenes superaron los 70 mil “me gusta”, reflejando el interés que sigue generando cada paso de la artista en redes sociales. Su regreso al modelaje no pasó desapercibido entre sus fanáticos, pero por sobre todo a Mauro Icardi, que no está de acuerdo con que su pareja muestre tanta piel, como bien lo manifestó en varias entrevistas que dieron juntos el año pasado.

La última campaña oficial de indumentaria que había compartido databa de diciembre de 2024, cuando promocionó ropa deportiva, poco después de iniciar su relación con Icardi. En el último año, incluso perdió contratos con marcas importantes, como Carolina Herrera, en un contexto marcado por la exposición mediática.

Ahora, su retorno plantea interrogantes sobre la postura del futbolista. En una entrevista con Mario Pergolini, él había confesado: “No quería ver más imágenes íntimas o subidas de tono”. La nueva producción, en ropa interior, reaviva el debate sobre los límites entre la vida privada y profesional de la actriz.

